Anunț tare despre revenirea lui Juri Cisotti la FCSB. Replică genială în direct: „Păi cu Gigi nu mai vorbim?”. Exclusiv

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre starea lui Juri Cisotti. Ce se întâmplă cu mijlocașul italian înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova și când poate juca, de fapt.

Mihai Stoica a spus când revine Juri Cisotti la FCSB

Juri Cisotti s-a accidentat în urma victoriei cu FC Botoșani din etapa a 25-a, după ce marcase în partidele precedente cu Fenerbahce și Csikszereda. Italianul nu a jucat în deplasarea cu Oțelul.

Mihai Stoica a oferit cele mai recente detalii despre starea Atât Cisotti, cât și Graovac, se alătură echipei miercuri.

„Eu cred că mai important decât asta este altceva. Faptul că noi, care la un moment dat păream că depindem de Juri Cisotti, am câștigat 4-1 fără el, fără Ngezana, fără Graovac și fără Arad, care încă nu este pregătit.

Cisotti este cu Daniel Graovac, sunt amândoi la Belgrad. Au început tratamentul. Are cea mai mică leziune posibilă, 1A, am aflat cu ocazia asta că există și 1A și 1B, ei au 1A. Vin miercuri la Craiova!”, a spus inițial Mihai Stoica.

Joacă Cisotti în Cupă cu Universitatea Craiova? Replica genială a lui Mihai Stoica

Ulterior, MM a fost întrebat dacă cei doi jucători accidentați vor intra în jocul din Cupă împotriva Universității Craiova, iar răspunsul său a fost unul genial, pomenindu-l pe Gigi Becali, Ulterior, președintele bucureștenilor a spus că echipa nu se concentrează pe Cupă, fiind mai interesată de accederea în play-off-ul din campionat.

„(n.r. – dacă sunt apți de joc cu Craiova) Cu Gigi nu mai vorbim? Nu se pune problema de Cupă. În Cupă vor juca mulți fotbaliști care nu au minute. Foarte mulți suporteri vor fi nemulțumiți, dar avem șanse foarte mici să mergem mai departe. Nu ne putem pune piedici singuri în ocuparea unui loc de play-off”, a mai spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

12 februarie este data meciului U Craiova – FCSB din Cupă

15 februarie este data meciului U Craiova – FCSB din campionat