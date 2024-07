Anunț trist pentru fani, făcut de Simona Halep. “Nu sunt cele mai bune vești, dar am vrut să le împărtășesc oricum”

Simona Halep a scăpat de suspendarea pentru dopaj la începutul anului, însă nu a reușit să reintre în circuitul feminin. iar acum sportiva a venit cu câteva precizări legate de viitorul ei.

Simona Halep, pauză nedeterminată! Anunțul sportivei

Simona Halep a revenit pe terenul de tenis la Miami, într-un meci cu Paula Badosa, pe care l-a început foarte bine. Românca a câștigat primul set, însă nu a reușit să facă față din punct de vedere fizic, iar tenismena din Spania s-a impus.

ADVERTISEMENT

Următorul turneu la care Simona Halep a participat a fost Trophée Clarins. Atunci, românca a abandonat partida din cauza unei accidentări la genunchi. De atunci, Halep se recuperează, însă se pare că problemele nu au dispărut complet.

Simona Halep: “Nu sunt o mașină, sunt o ființă umană și am nevoie de timp”

Simona Halep a anunțat pe contul său personal de Instagram că, în următoarea perioadă, nu va participa la turnee oficiale, întrucât vrea să își rezolve toate problemele de sănătate. Sportiva a precizat că își dorește să joace din nou, însă durerile de la genunchi sunt puternice:

ADVERTISEMENT

“Am vrut să vin cu o mică actualizare a stării de sănătate, deoarece am fost departe de teren în ultima vreme. Nu sunt cele mai bune vești, dar am vrut să le împărtășesc oricum. De câteva luni, mă lupt cu o accidentare la genunchi. Este o accidentare pe care nu am mai avut-o până acum și a fost greu de gestionat, durerea persistând.

A fost o perioadă foarte dificilă (aproape doi ani) din punct de vedere mental și emoțional pentru mine, iar asta nu m-a ajutat deloc. Am decis să-mi iau timpul necesar pentru a mă recupera în mod corespunzător, mai degrabă decât să mă antrenez și să joc cu durere.

ADVERTISEMENT

Instinctul meu a fost întotdeauna să încerc să revin cât mai repede posibil, dar nu sunt o mașină, sunt o ființă umană și am nevoie de timp pentru a-mi reveni după tot prin ce am trecut.

Vă voi ține la curent și, ca întotdeauna, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul vostru permanent. Sper să fiu din nou pe teren foarte curând”, a notat Simona Halep pe contul ei de .

ADVERTISEMENT

În luna iunie, . Sportiva nu a acuzat atunci probleme medicale, însă cu siguranță ritmul meciului nu a fost unul la fel de ridicat precum la cele din cadrul competițiilor oficiale.