Sport

Anunț uriaş despre Christian Eriksen! Ce a transmis Wolfsburg la o lună după ce danezul s-a prăbușit pe teren

Christian Eriksen a trecut printr-un episod teribil în luna iunie, când s-a prăbușit pe teren în timpul meciului amical dintre Danemarca și Ucraina. La o lună distanță, VfL Wolfsburg a oferit noi detalii despre situația mijlocașului.
Bogdan Mariș
10.07.2026 | 06:00
Anunt urias despre Christian Eriksen Ce a transmis Wolfsburg la o luna dupa ce danezul sa prabusit pe teren
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Wolfsburg a oferit ultimele informații cu privire la situația lui Christian Eriksen (34 de ani), la o lună după ce danezul s-a prăbușit pe gazon. FOTO: Hepta
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Pe 7 iunie, Christian Eriksen (34 de ani) a fost titular în amicalul dintre Danemarca și Ucraina, disputat la Odense. În minutul 65, mijlocașul celor de la Wolfsburg s-a prăbușit pe gazon, iar partida a fost anulată. Din fericire, acesta și-a recăpătat cunoștința după scurt timp, iar la o lună distanță, clubul german a oferit noi detalii cu privire la situația sa.

VfL Wolfsburg, ultimele detalii despre situația lui Christian Eriksen

Întreaga lume a fotbalului a fost cutremurată de incidentul petrecut la EURO 2020, în meciul Danemarca – Finlanda 0-1, când Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren. Din fericire, mijlocașul și-a revenit complet și a putut chiar să își continue cariera după ce i-a fost montat un defibrilator. Cinci ani mai târziu, Eriksen s-a confruntat cu un episod similar.

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Eriksen s-a prăbușit pe teren în amicalul disputat de Danemarca împotriva Ucrainei, dedicat chiar mijlocașului, care bifase borna de 150 de selecții. Din fericire, problema nu a fost la fel de gravă ca și cea din 2021, iar mijlocașul și-a recăpătat cunoștința după scurt timp. La o lună după incident, clubul VfL Wolfsburg, cu care Eriksen mai are contract până în 2027, a oferit detalii despre starea fotbalistului.

„Christian Eriksen va începe în curând următoarea etapă a recuperării sale. Ținem legătura în permanență cu Christian și cu echipa sa medicală și continuăm să-i dorim tot binele pe parcursul procesului de recuperare. În urma discuțiilor cu directorul executiv al VfL, Dieter Hecking, s-a stabilit că jucătorul în vârstă de 34 de ani va urma un program individual de recuperare în țara sa natală, Danemarca”, au transmis cei de la Wolfsburg pe Facebook.

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Wolfsburg a retrogradat în 2. Bundesliga

Dacă nu se va retrage și va alege să continue la Wolfsburg, Christian Eriksen va evolua pentru prima dată în carieră în divizia secundă. Campioana Germaniei din 2009 a retrogradat în 2. Bundesliga la finalul sezonului trecut, după ce a cedat cu scorul general de 1-2 contra celor de la Paderborn în barajul de menținere-promovare.

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Eriksen a fost integralist în ambele manșe, însă nu și-a putut ajuta echipa să evite retrogradarea. Lansat în fotbalul mare de Ajax, mijlocașul danez a mai evoluat pentru Tottenham, Inter Milano, Brentford și Manchester United înainte de a semna cu Wolfsburg în 2025, din postura de jucător liber. Eriksen are în palmares 8 trofee majore: trei titluri, o Cupă și o Supercupă cu Ajax, Cupa Angliei și Cupa Ligii cu Manchester United și un titlu cu Inter.

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