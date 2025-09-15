Anunț uriaș pentru fanii Football Manager! Ce se întâmplă cu jocul din 2026, după ce ediția 2025 a fost anulată

Vestea pe care o așteptau de aproape doi ani! După ce îndrăgitul simulator a fost anulat pentru ediția 2025, Sports Interactive a pus bazele pentru a putea lansa versiunea FM26. Evenimentul va avea loc pe 4 noiembrie, așa cum a fost anunțat oficial. FM2024, cea mai recentă versiune existentă în acest moment, era lansat pe 7 decembrie 2023.

Anunț uriaș pentru fanii Football Manager! FM26 are dată oficială de lansare: 4 noiembrie!

„Sunt încântat și onorat să anunț data lansării Football Manager 26. Nu puteam să fiu mai mândru de eforturile echipei din ultimii doi ani. Va fi un pas important în dorința noastră de a perfecționa experiența de joc și de a o face cât mai reală. Simt nevoie să îmi cer scuze comunității noastre pentru că nu am livrat în 2025, dar cred că a fost decizia corectă pe care am fost nevoiți să o luăm”, a explicat Miles Jacobson, director Sports Interactive.

Cu ce noutăți vine Football Manager 2026 pentru fani. Cea mai mare bază de date pe care a avut-o jocul vreodată

Schimbarea motorului de joc, trecerea la modelul exterior Unity, a provocat întârzierea și, în cele din urmă . Sports Interactive explica la momentul respectiv că nu a putut risca să livreze un produs care să nu corespundă cu standardele de calitate impuse în cei peste 20 de ani de la prima lansare.

Pentru ediția FM26, dezvoltatorii promit câteva inovații importante. Se anunță cea mai mare bază de date care a fost văzută până acum la aceste jocuri. În plus, interfața va avea parte de îmbunătățiri importante față de ediția 2024. De asemenea, vor fi incluse și ligi feminine pentru prima dată de la lansarea Football Manager, în 2004.

Prima ediție de Football Manager a fost lansată în 2004 și a fost un real succes! Recorduri importante care au fost bifate

O altă veste importantă pe care fanii Football Manager au primit-o deja este că jocul va avea dreptul de a folosi sub licență tot ceea ce înseamnă brandul Premier League, de altfel cea mai folosită ligă de către useri. Acordul pentru Premier League a fost promovat printr-un trailer care a circulat pe Internet în luna august.

Football Manager 2024, ultima ediție care a fost lansată oficial, în decembrie 2023, a fost un real succes. A stabilit recordul de peste 7 milioane de jucători încă din februarie 2024. Tocmai din acest motiv, anularea lansării jocului din 2025 a fost o surpriză uriașă în urmă cu un an, atunci când a fost făcut anunțul.

Prima ediție de Football Manager a fost lansată în noiembrie 2004, FM 2005, ca urmaș al unei alte serii celebre, Championship Manager. Succesul a fost mult peste așteptări, iar FM2005 a devenit imediat cel mai vândut joc creat vreodată de cei de la Sega. Și, la vremea respectivă, al 5-lea cel mai vândut joc din istorie.