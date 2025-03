Anunț uriaș pentru românii care au panouri fotovoltaice montate pe casă. Vor încasa bani în fiecare lună

Veste bună pentru toți românii care au panouri fotovoltaice. Aceștia vor fi plătiți lunar pentru energia livrată în rețea. Toți cei 200.000 de prosumatori se vor putea bucura de această lege.

Prosumatorii vor fi plătiți

Legea a trecut de comisia pentru industrii din Camera Deputaților, în forma aprobată de Senat. Aceasta urmează să fie votată în plen. Momentan, cei care au panouri fotovoltaice instalate primesc bani o data la doi ani pentru surplusul neutilizat, conform .

În acest ritm, în următorii cinci ani, România își propune să își dubleze producția de energie solară. Acest lucru este realizabil având în vedere că sunt peste 200 de zile însorite pe ani. De altfel, împreună, prosumatorii au o putere cât trei reactoare nucleare de la Cernavodă. De asemenea, la început de martie, sursa principală de energie a fost soarele.

de cei de la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), pentru programul Casa Verde Fotovoltaice. De asemenea, 562 de instalatori au fost avizați de oficialități.

Ministrul mediului declara în 2024 că pentru acest proiect au fost alocați 2 miliarde de lei, astfel că fiecare proiect va primi 30.000 de lei, cu mențiunea că beneficiarul trebuie să contribuie cu 10% cofinanțare.

„Am ţinut foarte mult să avem un buget record în acest an şi pot spune că două miliarde, cât am alocat pentru Casa Verde panouri fotovoltaice 2024, este un buget pe care nu l-am mai avut până astăzi. O altă noutate e legată de finanțarea stocării energiei, adică acei acumulatori pe care îi finanțăm.

Am pus încă 10.000 de lei la fiecare proiect, adică am mărit finanțarea AFM-ului de la 20.000 la 30.000 și am păstrat cei 10 la sută cofinanțare din partea beneficiarului”, declara Fechet la TVR Info. Acest program este un real succes în rândul românilor, care se înghesuie pentru a obține fonduri și pentru a-și monta panouri fotovoltaice.