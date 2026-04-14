Anunțul americanilor în legătură cu David Popovici: ”Va ataca recordul în România”

Toate lumea sportului din țară și nu numai așteaptă cu nerăbdare revenirea lui David Popovici în bazinul de înot. Campionul olimpic de la Paris va reveni, în august, în capitala Franței, la ”Europene”. Până acolo, acesta mai intră în bazin chiar acasă, în România. Anunțul americanilor în legătură cu întrecerea din aprilie care are loc în Otopeni și recordul pe care tânărul îl poate stabili.

Când va reveni David Popovici în bazinul de înot, în 2026

David Popovici, 21 de ani, campion olimpic, mondial și european la înot, are o primă jumătate de an ceva mai ”relaxată”. Se știe faptul că 2026 reprezintă un an tranziție. Există însă, în a doua parte a verii, o întrecere destul de importantă. E vorba de Campionatele Europene de Natație (European Aquatics Championships) din Paris. Popovici consideră această întrecere ca fiind cea mai importantă a anului în curs.

Până la competiția din Hexagon, pentru român mai au loc câteva întreceri unde s-ar putea ”antrena” și chiar ar putea doborî recorduri. Chiar în această perioadă, David Popovici se pregăteşte pentru Campionatele Naţionale de la Otopeni, programate a avea loc în perioada 22-26 aprilie. Acesta reprezintă o pregătire excelentă pentru Campionatele Europene care vor avea loc vara aceasta la Paris.

Recordul pe care David Popovici l-ar putea bate în România. Americanii sunt convinși: ”Toate scenariile spun că va reuși”

David Popovici este un star nu numai în România, ci la nivel planetar. Presa internațională îi urmărește românului fiecare mișcare și fiecare competiție. Publicația americană prezintă, într-un amplu material, obiectivele pe care campionul olimpic le are la Campionatele Naționale de la Otopeni.

Americanii nu au nici un dubiu. Ei sunt convinşi că în proba de 100 de metri liber. Până în prezent, în istorie, de 17 ori s-a coborât sub 47 de secunde. Popovici are 6 din acești timpi. ”David Popovici va ataca recordul în România! În istoria probei de 100 de metri liber, bariera de 47 de secunde a fost depășită de 17 ori. Acest total combină munca a șase persoane, românul David Popovici conducând cu șase timpi sub 47 de secunde.

46.51 – recordul lui David Popovici – la Mondialele din 205

– recordul lui David Popovici – la Mondialele din 205 46.40 – recordul all-time deținut de chinezul Pan Zhanle

Își va adăuga superstarul un nou timp sub 47 de secunde în timpul sezonului 2026? Toate scenariile spun că da! Iar Popovici va avea prima oportunitate la sfârșitul acestei luni, cu ocazia Campionatelor Naționale de la Otopeni”, au notat cei de la Swimming World Magazine, înaintea competiției care va avea loc în perioada 22-26 aprilie.

10-26 august , perioada în care au loc Campionatele Europene de la Paris

Ce elogii îi aduc americanii lui David Popovici

Jurnaliștii americani se arată impresionați de faptul că, la cei doar 21 de ani ai săi, . ”E greu de crezut că Popovici are doar 21 de ani, având în vedere că a fost un factor major pe scena internațională în ultimii cinci ani. Dar talentul precoce al lui Popovici l-a prezentat lumii la vârsta de 16 ani, iar el a îndeplinit cu prisosință așteptările de-a lungul carierei sale încă înfloritoare”, adaugă cei de la Swimming World Magazine.

Se mai subliniază în același material că, de-a lungul carierei, Popovici are nu mai puțin de 35 de curse în care a înotat sub 48 de secunde la 100 de metri liber. ”(…) dar cele șase performanțe sub 47 de secunde sunt și mai impresionante – cu una mai mult decât cele cinci ale lui Pan Zhanle.

Acestea demonstrează nu doar talentul său excepțional, ci și o constanță rar întâlnită la un nivel atât de înalt. Totodată, Popovici deține cinci dintre cele mai rapide 11 timpuri din istorie la 200 m liber, cel mai bun fiind 1:42.97, realizat la Campionatele Europene din 2022”.