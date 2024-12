O mare problemă de credibilitate pentru aceștia, după ce sondajele de la alegerile prezidențiale au fost departe de adevăr, așa cum au fost și exit poll-urile. Acum, BEC le transmite operatorilor de sondaje să ”abordeze alegătorii la ieșirea de la urne, cu discreție și să respecte caracterul secret al votului”.

Anunţul BEC de ultima oră despre sondajele la alegerile parlamentare 2024

Peste 1 milion de persoane au votat la secțiile din țară la puțin peste 3 ore de la deschiderea urnelor. Prezența la vot este momentan 6,84%, mai mare decât cea din urmă cu 4 ani. Rămâne de văzut dacă va fi bătut recordul.

a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 1 decembrie, vă reamintim că operatorii de sondaj au acces, în baza acreditării, în imobilele în care funcţionează secţiile de votare, în curţile acestora.

De asemenea, au acces și în intrările în curţi, în jurul sediilor secţiilor de votare, precum şi pe străzi şi în pieţe publice până la o distanţă de 50 de metri, fără a avea acces în interiorul încăperilor în care sunt organizate secţiile de votare”, este precizat într-o circulară BEC.

nu au voie să facă propagandă electorală și nu au voie să încalce secretul votului. Oricine continuă propaganda electorală după încheierea acesteia, precum și sfătuirea în ziua votului a alegătorilor la secția de votare este interzisă și se pedepsește cu o amendă contravențională.

Care sunt casele de sondare acreditate pentru efectuarea de exit-poll-uri

să abordeze alegătorii cu discreţie şi să respecte caracterul secret al votului”, au mai precizat reprezentanții Biroului Electoral Central din țara noastră.

Patru case de sondare au fost : Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS, The Center for International Reserch and Analyses, Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE şi ARA Public Opinion SRL.

George Simion, liderul AUR, a fost cel mai vehement contestatar al sondajelor de opinie și al exit-poll-urilor de data trecută, de la alegerile prezidențiale. ”Să nu ascultați de sondaje mincinoase. Am fost singuri împotriva sistemului și o să intrăm în turul doi. Revendicăm intrarea în turul doi la alegerile prezidențiale. Închideți televizoarele, mai ales pe cele care îl arată pe un necunoscut.

La ora 23, toată manipularea o să se sfârșească. Asta ne dorim să se întâmple, nu plecați până nu se numără corect și ultimul vor. În seara asta se mai întâmplă ceva. pleacă acasă, definitiv, domnul Florian Coldea.

Suntem cea mai mare amenințare pentru acest sistem care astăzi au încălcat regulile electorale. Am văzut pe tot parcursul zilei oameni intrând doi câte doi în cabina de vot, buletine de vot gata ștampilate”, transmitea Simion.