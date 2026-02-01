Anunțul BNR: „Se schimbă banii în România cu 1 februarie”. Se întâmplă pentru prima oară în ultimii 25 de ani

ADVERTISEMENT

Banca Națională a României (BNR) anunță o schimbare istorică în designul bancnotelor naționale. Începând cu 1 februarie 2026, semnătura de pe bancnote va fi actualizată pentru prima dată în ultimii 25 de ani, după numirea unui nou casier central al băncii centrale.

Ce se schimbă, concret, de la 1 februarie 2026

Potrivit oficialului, odată cu 1 februarie 2026, bancnotele emise de BNR vor purta o nouă semnătură, rezultat al schimbării la nivelul conducerii Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie (DETC) a băncii centrale. Este pentru prima dată în ultimii 25 de ani când semnătura de pe bancnote se schimbă, semn că un nou casier central preia funcția după o perioadă foarte lungă.

„Se schimbă banii în România. Nu mult — dar se schimbă!“, este o parte din mesajul transmis de , președintele Comisiei de Numismatică și membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR), printr-un anunț pe LinkedIn.

Cine va fi noul casier central

Odată cu startul lunii februarie, Mugur Tolici (56 de ani) va prelua conducerea DETC, succedându-l pe Ion Nițu, care a ocupat această poziție din 1999, conform anunțului acestuia. Tolici este un veteran al BNR, având o experiență de peste 30 de ani în diverse funcții în cadrul băncii centrale.

„Începând cu 1 februarie 2026, Mugur Tolici (56 de ani) va prelua funcția de director al Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie (DETC) din cadrul Băncii Naționale a României. În prezent director al Direcției Resurse Umane, acesta preia atribuțiile de la domnul Ion Nițu, care a condus DETC începând cu anul 1999.

Nu doar că este unul dintre directorii cu experiență internațională ai băncii, coordonând până acum o direcție importantă, dar Mugur Tolici este și un manager foarte bun, muncitor și proactiv. Iar, ca bonus pentru colecționarii de bancnote, are și o semnătură frumoasă“, a continuat Cătălin Popa.

Ce se întâmplă cu bancnotele vechi

Bancnotele românești — de la cele de 1 leu până la cele de 500 de lei — vor continua să circule alături de noile serii, însă semnătura casierului central din partea BNR va fi actualizată. Semnăturile — alături de cea a guvernatorului — sunt elemente oficiale de design și siguranță ale bancnotelor.

Oficialii BNR au subliniat că schimbarea nu afectează valabilitatea bancnotelor aflate deja în circulație. Noile bancnote vor intra treptat în uz, pe măsură ce băncile și BNR vor emite bancnote noi în locul celor uzate. „Noile bancnote vor circula, desigur, în paralel cu cele aflate deja în uz“, a mai punctat Cristian Popa.

Care a fost ultima schimbare majoră a banilor din România

Ultima schimbare majoră a banilor din România a avut loc în anul 2005, când Banca Națională a României a realizat denominarea leului, prin tăierea a patru zerouri din moneda națională. Atunci au fost introduse bancnote și monede complet noi, iar 10.000 de lei vechi au devenit 1 leu nou (RON).

De atunci, , nu a mai modificat structura monedei, iar schimbările apărute au vizat exclusiv designul bancnotelor și elementele de securitate, fără a afecta valoarea sau circulația banilor.

De asemenea, Banca Națională a României a emis în urmă cu aproximativ 4 ani o bancnotă care nu se găsește foarte des în buzunarele oamenilor. . Bancnota este una rară, cu toate că este pusă în circulație, mai exact, de la 1 decembrie 2021. Mai mult decât atât, face parte din seria de monede și bancnote care reflectă tradițiile și personalitățile marcante ale istoriei românești.