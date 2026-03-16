Anunțul bombă al lui Gică Hagi, comentat în direct la Fanatik SuperLiga. "Primul pas să revină ca selecționer"

Clubul Farul a anunțat printr-un comunicat că Gică Hagi i-a cedat pachetul de acțiuni lui Gică Popescu. ”Regele” ar urma să devină selecționerul României după Cupa Mondială.
Traian Terzian
16.03.2026 | 11:28
Anuntul bomba al lui Gica Hagi comentat in direct la Fanatik SuperLiga Primul pas sa revina ca selectioner
Gică Hagi și-a cedat acțiunile de la Farul și e aștepta să devină selecționerul naționalei României. Sursă foto: colaj Fanatik
FANATIK a anunțat în exclusivitate încă din 11 februarie că Gică Hagi urmează să devină selecționerul României după încheierea mandatului lui Mircea Lucescu și își va ceda acțiunile pe care le deține la Farul.

Gică Hagi se pregătește să devină selecționerul naționalei României

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a anunțat că Farul a dat un comunicat prin care a făcut cunoscut faptul că Gică Hagi și-a cedat pachetul majoritar de acțiuni către președintele Gică Popescu.

”Farul anunță oficial că Gică Popescu a preluat de la Gheorghe Hagi a preluat pachetul majoritar de acțiuni. Această schimbare vine firesc după ce Gheorghe Hagi a spus deschis de multe ori că își dorește să renunțe la pachetul majoritar pentru a reveni cu toată energia la ceea ce iubește cel mai mult: antrenoratul.

După anii de excepție petrecuți la cârma echipei noastre, cu performanțe istorice, emoții și momente memorabile, Gheorghe Hagi face un pas în spate din zona decizională pentru a se concentra din nou 100% la munca din teren și pentru a accepta și alte provocări din lumea sportului pe care îl iubește de o viață”, a spus Horia Ivanovici, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Mesajul lui Gică Hagi după ce a renunțat la pachetul majoritar

În cadrul comunicatului dat de Farul, Gică Hagi a precizat că își dorește să se întoarcă în antrenor și este convins că Gică Popescu reprezintă cea mai bună soluție pentru gruparea constănțeană de a continua proiectul.

”Farul are o identitate clară, o academie puternică și un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc și la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică e cel mai potrivit să devină acționar majoritar.

Este președinte de foarte mulți ani, știe toate problemele noastre și e pregătit să vină cu soluții pentru fiecare dintre ele”, a declarat Hagi, după ce s-a oficializat cedarea pachetului majoritr de acțiuni.

Planul lui Gică Popescu după ce a devenit acționar majoritar la Farul

În noua structură a acționariatului, Gică Popescu va deține 70% din club, în timp ce Gică Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica își vor împărți în mod egal restul de acțiuni. Astfel, ”Regele” rămâne acționar minoritar al clubului cu 10%.

”Preiau această responsabilitate cu respect față de tot ceea ce a construit Gică atunci când a pornit acest proiect extraordinar și ce am continuat să construim împreună, cu dorința de a merge mai departe pe o direcție care să țintească performanța la toate capitolele.

Farul este un proiect solid, cu un potențial uriaș. Nu vin să îî modific ADN-ul, ci doar să-i aduc câteva upgrade-uri. Îmi doresc să avem sustenabilitate și să putem continua să livrăm fotbalului românesc ce am reușit în toți acești ani.

Prioritățile noastre sunt echilibrul financiar, continuitatea performanței sportive și menținerea identității și a filozofiei care au construit acest club”, a afirmat Gică Popescu.

Hagi, viitorul selecționer al României

Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Marius Mitran a pus puntul pe i și a mărturisit că această decizie luată de Gică Hagi este primul pas pentru numirea sa în funcția de seșecționer al naționalei României.

”Acum sunt doi căpitani ai Barcelonei, Rivaldo și cu Gică Popescu. Este mutarea anticipată de noi. Faptul că Gică Hagi se eliberează de povara asta, financiară în primul rând, pentru că era un efort de manager acolo, nu că-i lasă deschis drumul în antrenorat, să spunem direct, este primul pas înaintea numirii lui ca selecționer.

Asta i s-a reproșat, că nu poate fi selecționer atâta timp cât este implicat la Farul. El rămâne acolo fără doar și poate, numai că a pus pe hârtie o situație administrativă. Cred că deciziile majore de la Farul vor fi luate tot de el. Și marii sponsori care vor veni sau sunt acolo, sunt legați tot de el”, a precizat Mitran.

La rândul său, Vivi Răchită s-a arătat contrariat de faptul că autoritățile din zonă nu se implică pentru a ajuta Farul, mai ales că în zona Dobrogei se învârt foarte mulți bani. ”Acum câțiva ani când s-a schimbat din Viitorul în Farul, la masă erau toți, președintele Consiliului Județean, primar, oameni de afaceri, unde sunt acum toți ăștia? De ce nu fac?

Am stat de vorbă cu Hagi, cu Gică Popescu și le-am explicat care a fost metoda noastră, a ploieștenilor, de a avea o echipă. S-au strâns 25.000 de semnături și s-a făcut Hotărâre de Consiliu Local, pentru că e brand-ul orașului. Farul este emblema Dobrogei și sunt bani acolo, nu înțeleg de ce nu vin acești oameni lângă echipă”, a comentat Răchită, la FANATIK SUPERLIGA.

Decizia lui Gică Hagi pentru a putea prelua naționala României

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
