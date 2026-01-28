Sport

Anunțul care a provocat un adevărat „cutremur” în Europa! Agenții ICE vin la Jocurile Olimpice de iarnă: „O miliție care ucide”

Cu 10 zile înainte de startul Jocurilor Olimpice de iarnă, americanii au făcut un anunț care a stârnit un val de reacții negative. Agenții ICE vor fi trimiși în Italia pentru a asigura securitatea.
Traian Terzian
28.01.2026 | 07:00
Anuntul care a provocat un adevarat cutremur in Europa Agentii ICE vin la Jocurile Olimpice de iarna O militie care ucide
ULTIMA ORĂ
SUA trimite agenți ICE la Jocurile Olimpice de iarnă. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

De la începutul anului, agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE) au împușcat mortal două persoane și au creat o adevărată isterie. Acum, aceștia au fost desemnați să asigure securitatea delegației americane la Jocurile Olimpice de iarnă.

Agenți ICE vor asigura securitatea la Jocurile Olimpice de iarnă

Cea mai importantă competiție dedicată sporturilor de iarnă va avea loc în perioada 6-22 februarie, la Milano-Cortina, iar JD Vance, vicepreședintele SUA, și Marco Rubio, secretarul de stat, și-au anunțat prezența la ceremonia de deschidere.

ADVERTISEMENT

Cu puțin timp înainte de startul marelui eveniment, Departamentul de Stat al SUA a anunțat că o filială a Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) va ajuta la securitatea Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia.

”La Jocurile Olimpice, agenția de Investigații pentru Securitate Internă (HSI) din cadrul ICE va susține Serviciul de Securitate Diplomatică din cadrul Departamentului de Stat al SUA și țara gazdă pentru a cerceta și atenua riscurile din partea organizațiilor criminale transnaționale.

ADVERTISEMENT
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte...
Digi24.ro
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș

Toate operațiunile de securitate rămân sub autoritățile italiene. Evident, ICE nu recurge la operațiuni de control al imigrației în țări străine”, a fost anunțul făcut de ICE, conform France 24.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"N-a avut nicio șansă". Un martor a spus ce făcea șoferul dubei făcute praf pe "drumul morții" din România

Sosirea agenților ICE a stârnit furie în Italia

Autoritățile italiene au negat inițial prezența ICE, apoi au încercat să minimalizeze orice rol, sugerând că acestea ar ajuta doar în domeniul securității delegației SUA. ”Va fi doar într-un rol defensiv, dar sunt convins că nu se va întâmpla nimic”, a declarat Attilio Fontana, președintele regiunii Lombardia.

Însă, mai mulți politicieni italieni și-au exprimat indignarea la aflarea veștii. ”ICE nu este binevenit. Aceasta este o miliție care ucide… Este clar că nu sunt bineveniți la Milano, nu există nicio îndoială în privința asta”, a declarat Giuseppe Sala, primarul de stânga al orașului Milano.

ADVERTISEMENT

”Nu putem pur și simplu să-i spunem nu lui Trump o dată? În Italia, nu-i vrem pe cei care calcă în picioare drepturile omului și acționează în afara oricărui control democratic”, a scris pe rețelele de socializare Alessandro Zan, membru al Parlamentului European din partea Partidului Democrat de centru-stânga.

Agenții ICE au ucis 2 persoane în SUA

În ultimele 3 săptămâni, agenții ICE au împușcat mortal două persoane în Minneapolis în circumstanțe controversate, iar acest lucru a dus la proteste de mare amploare pe întreg teritoriul Statelor Unite ale Americii.

Primul incident a avut loc la 7 ianuarie, atunci când un agent federal a ucis-o pe Renee Nicole Good în momentul în care aceasta dorea să se îndepărteze cu mașina dintr-un loc unde încerca să blocheze aplicarea legilor privind imigrația.

La finalul săptămânii trecute, agenții ICE l-au omorât pe Alex Pretti, un cetățean în vârstă de 37 de ani. În acest caz, versiunea oficială este bărbatul era înarmat cu un pistol semiautomat de calibrul 9 mm și s-a opus ofițerilor când aceștia au încercat să-l dezarmeze.

Cristi Chivu, invitație de onoare la Jocurile Olimpice de iarnă

Italienii vor să facă un adevărat spectacol din organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă și au invitat mai multe personalități să poarte torța olimpică. Printre aceștia se va afla și Cristi Chivu, fostul căpitan al naționalei României și actualul antrenor al lui Inter.

Delegația României va avea nu mai puțin de 7 purtători de drapel la ceremonia de deschidere. Și asta pentru că pe lângă festivitatea principală de pe stadionul San Siro din Milano, vor mai avea loc și alte mici ceremonii la hub-urile din Cortina, Livigno și Predazzo, unde vor avea loc probe de schi alpin, snowboard, schi freestyle și schi nordic.

Cei șapte sportivi care vor avea onoare să poarte drapelul României sunt următorii:

  • Julia Sauter (patinaj artistic) – Milano
  • Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin) – Livigno
  • Daniela Toth (sărituri cu schiurile) și Paul Pepene (schi fond) – Predazzo
  • Raluca Strămăturaru (sanie) și Mihai Tentea (bob) – Cortina
Surprinzător! Florin Prunea nu o vede pe Dinamo campioană și crede că FCSB...
Fanatik
Surprinzător! Florin Prunea nu o vede pe Dinamo campioană și crede că FCSB va fi în play-off. Pe cine mizează la titlu
Jose Mourinho a spus tot adevărul despre ”disputa” cu Cristi Chivu: ”V-a prins...
Fanatik
Jose Mourinho a spus tot adevărul despre ”disputa” cu Cristi Chivu: ”V-a prins bine să vorbiți”
Dan Petrescu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe antrenorul din...
Fanatik
Dan Petrescu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe antrenorul din SuperLiga: „I-am cerut un sfat”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Vizează șefia FRF, dar cere excluderea Farului lui Hagi din SuperLigă: 'O anomalie'
iamsport.ro
Vizează șefia FRF, dar cere excluderea Farului lui Hagi din SuperLigă: 'O anomalie'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!