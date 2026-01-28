Anunțul care a provocat un adevărat „cutremur” în Europa! Agenții ICE vin la Jocurile Olimpice de iarnă: „O miliție care ucide”

ADVERTISEMENT

De la începutul anului, agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE) au împușcat mortal două persoane și au creat o adevărată isterie. Acum, aceștia au fost desemnați să asigure securitatea delegației americane la Jocurile Olimpice de iarnă.

Agenți ICE vor asigura securitatea la Jocurile Olimpice de iarnă

Cea mai importantă competiție dedicată sporturilor de iarnă va avea loc în perioada 6-22 februarie, la Milano-Cortina, iar JD Vance, vicepreședintele SUA, și Marco Rubio, secretarul de stat, și-au anunțat prezența la ceremonia de deschidere.

ADVERTISEMENT

Cu puțin timp înainte de startul marelui eveniment, Departamentul de Stat al SUA a anunțat că o filială a Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) va ajuta la securitatea Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia.

”La Jocurile Olimpice, agenția de Investigații pentru Securitate Internă (HSI) din cadrul ICE va susține Serviciul de Securitate Diplomatică din cadrul Departamentului de Stat al SUA și țara gazdă pentru a cerceta și atenua riscurile din partea organizațiilor criminale transnaționale.

ADVERTISEMENT

Toate operațiunile de securitate rămân sub autoritățile italiene. Evident, ICE nu recurge la operațiuni de control al imigrației în țări străine”, a fost anunțul făcut de ICE, conform .

ADVERTISEMENT

Sosirea agenților ICE a stârnit furie în Italia

Autoritățile italiene au negat inițial prezența ICE, apoi au încercat să minimalizeze orice rol, sugerând că acestea ar ajuta doar în domeniul securității delegației SUA. ”Va fi doar într-un rol defensiv, dar sunt convins că nu se va întâmpla nimic”, a declarat Attilio Fontana, președintele regiunii Lombardia.

Însă, mai mulți politicieni italieni și-au exprimat indignarea la aflarea veștii. ”ICE nu este binevenit. Aceasta este o miliție care ucide… Este clar că nu sunt bineveniți la Milano, nu există nicio îndoială în privința asta”, a declarat Giuseppe Sala, primarul de stânga al orașului Milano.

ADVERTISEMENT

”Nu putem pur și simplu să-i spunem nu lui Trump o dată? În Italia, nu-i vrem pe cei care calcă în picioare drepturile omului și acționează în afara oricărui control democratic”, a scris pe rețelele de socializare Alessandro Zan, membru al Parlamentului European din partea Partidului Democrat de centru-stânga.

Agenții ICE au ucis 2 persoane în SUA

În ultimele 3 săptămâni, agenții ICE au împușcat mortal două persoane în Minneapolis în circumstanțe controversate, iar acest lucru a dus la proteste de mare amploare pe întreg teritoriul Statelor Unite ale Americii.

Primul incident a avut loc la 7 ianuarie, atunci când un în momentul în care aceasta dorea să se îndepărteze cu mașina dintr-un loc unde încerca să blocheze aplicarea legilor privind imigrația.

La finalul săptămânii trecute, agenții ICE , un cetățean în vârstă de 37 de ani. În acest caz, versiunea oficială este bărbatul era înarmat cu un pistol semiautomat de calibrul 9 mm și s-a opus ofițerilor când aceștia au încercat să-l dezarmeze.

Cristi Chivu, invitație de onoare la Jocurile Olimpice de iarnă

Italienii vor să facă un adevărat spectacol din organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă și au invitat mai multe personalități să poarte torța olimpică. Printre aceștia , fostul căpitan al naționalei României și actualul antrenor al lui Inter.

Delegația României va avea nu mai puțin de . Și asta pentru că pe lângă festivitatea principală de pe stadionul San Siro din Milano, vor mai avea loc și alte mici ceremonii la hub-urile din Cortina, Livigno și Predazzo, unde vor avea loc probe de schi alpin, snowboard, schi freestyle și schi nordic.

Cei șapte sportivi care vor avea onoare să poarte drapelul României sunt următorii: