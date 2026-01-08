Sport

Anunțul care îi dă fiori lui Gâlcă! Rămâne Rapid fără Ciobotariu?

Cei de la Rapid ar putea să se despartă de unul dintre fotbaliștii importanți din defensivă, iar conturile clubului ar urma să fie alimentate cu o sumă importantă.
Mihai Alecu
08.01.2026 | 18:26
Anuntul care ii da fiori lui Galca Ramane Rapid faraCiobotariu
ULTIMA ORĂ
Denis Ciobotariu ar putea pleca de la Rapid în această iarnă
ADVERTISEMENT

Denis Ciobotariu ar putea să plece de la Rapid, la doar un an de la transferul său de la Sepsi pentru 50.000 de euro. Jucătorul giuleștenilor a atras atenția unui club din străinătate și ar putea să aducă o sumă importantă în bugetul grupării.

Denis Ciobotariu este pe lista unei echipe din Polonia

Fundașul central este în atenție echipei poloneze Katowice, grupare care este acum pe locul 16 din 18 în prima ligă din Polonia. Transferul ar putea să fie unul record, notează jurnaliștii, ceea ce înseamnă că polonezii vor plăti peste 1 milion de euro.

ADVERTISEMENT

”Jucătorul de 27 de ani de la Rapid București are o vastă experiență în campionatul intern (aproape 200 de meciuri) și are în palmares mai multe trofee. Cu CFR Cluj a câștigat trei campionate ale României. A mai cucerit trei Supercupe (două cu Sepsi) și o Cupă a României (cu Sepsi)”, au notat cei de la Goal.

  • Mateusz Kowalczyk, luat de la Brondby, a costat 1 milion de euro și este recordul de transfer pentru Katowice.

Ce variante ar avea Costel Gâlcă dacă Rapid îl vinde pe Denis Ciobotariu

Costel Gâlcă a fost foarte concret în declarațiile publice și a cerut întăriri pentru toate compartimentele. Acesta a menționat că pretențiile de luptă la titlu trebuie să fie susținute de un lot puternic, iar Rapid nu a avut cele mai bune soluții în prima parte a sezonului.

ADVERTISEMENT
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu...
Digi24.ro
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu a fost operat mai devreme

Astfel, o plecare a lui Denis Ciobotariu ar urma să însemne o variantă mai puțin pentru zona centrală a defensivei. Momentan, pe lângă acesta, mai sunt disponibili Alex Pașcanu, Leo Bolgado, Lars Kramer, Robert Bădescu și Cristian Ignat, însă ultimul ar putea să fie cedat sub formă de împrumut la o altă formație din SuperLiga.

ADVERTISEMENT
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii!...
Digisport.ro
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat mirii

Rapid a făcut un singur transfer în această iarnă

Suporterii visează la titlu, asta după ce formația favorită a condus clasamentul până în ultima etapă din 2025. Acum giuleștenii sunt la un punct de Universitatea Craiova și speră că în 2026 vor reuși să spargă ghinionul și să câștige campionatul, primul după cel luat în 2003.

Totuși, conducerea clubului nu a făcut transferurile așteptate, până acum un singur jucător fiind prezentat, atacantul Daniel Paraschiv, luat sub formă de împrumut de la Real Oviedo. Gâlcă a subliniat nevoia pe care o are echipa de a lua un mijlocaș ofensiv, iar acum rămâne de văzut ce soluții vor găsi giuleștenii.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a spus tot! De ce l-a cedat pe Șut în Emirate:...
Fanatik
Gigi Becali a spus tot! De ce l-a cedat pe Șut în Emirate: „Dacă voiam, îl țineam și cu asta basta!”
Fosta soție a lui Walter Zenga, apariție de senzație la început de 2026....
Fanatik
Fosta soție a lui Walter Zenga, apariție de senzație la început de 2026. Cum arată Raluca în prezent
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. În ziua în care a plecat de...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. În ziua în care a plecat de la Rapid, jucătorul a fost prezentat la noua echipă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gigi Becali i-a spus lui Hagi să scoată un fotbalist din echipa Farului:...
iamsport.ro
Gigi Becali i-a spus lui Hagi să scoată un fotbalist din echipa Farului: 'Te curăță!'. Răspunsul 'Regelui' l-a lăsat perplex
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!