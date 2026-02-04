Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Anunțul care nu-i va suna bine lui Costel Gâlcă. Transferul mult așteptat va juca abia în luna martie! Exclusiv

Jucătorul transferat de Rapid în această iarnă va putea juca abia în luna martie. Victor Angelescu a dezvăluit care sunt dificultăţile legate de această mutare.
Marian Popovici
04.02.2026 | 09:30
Anuntul care nui va suna bine lui Costel Galca Transferul mult asteptat va juca abia in luna martie Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Anunțul care nu-i va suna bine lui Costel Gâlcă. Transferul mult așteptat va juca abia în luna martie. Sursa: colaj Fanatik
Brazilianul Talisson de Almeida a fost transferat în această iarnă de Rapid de la Bragantino. Atacantul în vârstă de 23 de ani nu va putea debuta prea curând la Rapid, deşi nu are probleme de ordin fizic.

Talisson, debut abia în luna martie! Angelescu a făcut anunţul

Victor Angelescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Talisson va debuta abia în luna martie la Rapid, din cauza actelor, procedura fiind mai complexă, fotbalistul fiind extracomunitar:

„Teoretic, Talisson va intra la începutul lunii martie. Între trei şi patru săptămâni îl ţin actele, procedura este mai complexă pentru extracomunitari. Lumea e foarte mulţumită de ceea ce a arătat la antrenamente.

Să vedem la meciuri. Poate să fie mai bine sau mai rău. Dar din primele impresii este un jucător care ne va ajuta”, a dezvăluit Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Costel Gâlcă îl aşteaptă pe Talisson: „E un jucător important”

Costel Gâlcă a dezvăluit la finalul meciului cu U Cluj că îl aşteaptă cât mai repede pe Talisson pe teren. Antrenorul Rapidului a lăsat de înţeles că lotul nu e atât de stufos precum şi-ar fi dorit:

„Nu a jucat nici Paraschiv, nici Moruţan prea mult. Trebuie să le dăm timp să aibă ritm. Talisson este un jucător important care o să ne ajute, dar mai are nevoie de timp. Supăraţi sunt toţi când îi schimbăm, nu doar Dobre. Avem multe meciuri şi trebuie să ne uităm la tot lotul.

Ce să facem? Trebuie să felicităm adversarul (n.r. U Cluj), să mergem înainte. Am avut lipsuri, dar nu am început cu asta. Avem un lot, pe aceştia îi folosim.

ADVERTISEMENT

Nu l-am văzut pe Lars Krammer, pe Paşcanu, pe Manea, care are problema pe care o are. Nu trebuie să o interpretăm ca o scuză. Am încredere în toţi, jucătorii trebuie să aibă ritm”, a spus Gâlcă la finalul meciului cu U Cluj.

Anunțul care nu-i va suna bine lui Costel Gâlcă. Transferul mult așteptat va juca abia în luna martie!

