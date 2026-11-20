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Deși înțelegerea dintre Gică Hagi (61 de ani) și FRF se întinde până în 2030, tot mai multă lume se întreabă dacă acesta își va duce la bun sfârșit contractul. Victor Angelescu (42 de ani) s-a arătat convins că ”Regele” va pleca dacă nu va califica naționala la EURO 2028.

Ce îl va face pe Gică Hagi să plece de la națională

Cinci înfrângeri și o victorie este bilanțul lui Gică Hagi în cel de-al doilea mandat la cârma naționalei României și se discută tot mai intens despre o posibilă plecare a selecționerului dacă nu va reuși să aibă rezultate în preliminariile pentru EURO 2028. Deși convins că fără calificare ”Regele” nu va mai rămâne, președintele Rapidului a explicat în ce condiții acesta își va continua totuși munca.

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”Cred că Hagi dacă nu califică echipa la EURO 2028 va pleca. Poate singura variantă ar fi să avem un joc bun, să ajungem în baraj, să jucăm bine și acolo și să pierdem cu ghinion. Dar dacă el nu vede un progres cred că va pleca”, a declarat Victor Angelescu.

Acționarul minoritar din Giulești este de părere că selecționerul va apela în continuare la Ianis Hagi, dar și la alți jucători, în meciurile de baraj din luna martie, chiar și în cazul în care aceștia .

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”Cred că va fi convocat și el, și Man. Se vorbește prea mult de Ianis, chiar dacă au fost mai mulți jucători fără meciuri în picioare pe parcursul celor celor șase partide din campania de Liga Națiunilor. S-a vorbit de toată lumea, dar într-un mod normal, cu Ianis s-a exagerat. Trebuie să joci cu fotbaliști care evoluează la echipele de club și au ritm”, a spus Angelescu, la .

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Cum se împarte vina pentru dezastrul de la națională

În ciuda rezultatelor execrabile înregistrate de naționala României în această toamnă, Victor Angelescu nu-l vede pe Gică Hagi. Nici măcar conducerea FRF, ci crede că culpabili sunt jucătorii.

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”Cred că Hagi poartă o vină foarte mare, dar nu e principalul. Principalii vinovați sunt jucătorii. Sunt jucători de un nivel destul de slab. Cred că Hagi a fost extrem de entuziast fără să aibă un backup. A greșit la primele meciuri cum le-a abordat, strategia și cum a făcut selecția.

Cei de la FRF au o vină. E imposibil să nu aibă, pentru că atunci nu ar trebui să se laude cu succesul când există o calificare. Și FRF se laudă cu multe lucruri, pe cifre. Dacă îți asumi un succes, trebuie să îți asumi și un eșec. Dar nici ei nu sunt principalii vinovați, dar au și ei o vină”, a afirmat el.

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Care e marea problemă a sportului românesc

Întrebat care este vina cluburilor din SuperLiga pentru ce se întâmplă la prima reprezentativă și ce pot face ele pentru a reduce diferența față de echipele din occident, președintele de la Rapid consideră că marea problemă o reprezintă lipsa unei strategii pentru sport.

”Cluburile importante din SuperLiga au o vină, dar nu este atât de mare. În ultimii ani, cluburile românești au crescut, s-au făcut niște pași. Sunt mai mulți oameni care bagă bani, nu mai este doar Gigi Becali.

Avem o mică vină, dar cred că noi nu avem o strategie de țară pentru sport. În alte țări s-a implicat politicul. În afară de câteva cluburi importante, există o lipsă foarte mare de know-how. Nu există o strategie să știm că peste 10 ani o să fie mai bine.

Botoșani e foarte greu să atragă bani. Echipele mari au reușit să aducă mai mulți bani, e important și că s-au făcut și stadioane. Cred că suntem la un nivel ok, dar nu avem know-how. Nu avem oameni de top pe marketing, pe ticketing. Oameni care să fie educați în alte părți și care să vină apoi să lucreze la cluburi”, a precizat Victor Angelescu.