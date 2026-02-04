Anunțul care va lua prin surprindere pe toată lumea. Novak Djokovic a vorbit despre retragerea din tenis

ADVERTISEMENT

După ce a încetat orice fel de legătură cu Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis, Novak Djokovic vine cu un nou anunț. Va lua prin surprindere pe toată lumea pentru că a vorbit despre retragerea din tenis. Ce a dezvăluit.

Veste uimitoare din partea lui Novak Djokovic

Novak Djokovic a fost numit cel mai mare sportiv din toate timpurile de o sportivă din Serbia. , sârbul fiind deținătorul a 24 de titluri de Grand Slam la simplu masculin.

Celebrul jucător de tenis, ajuns la vârsta de 38 de ani, continuă să presteze în teren. Mulți sunt curioși să afle cât va continua, de această dată tenismenul oferind vestea momentului. Într-un interviu acordat presei sârbe a șocat cu dezvălurile sale.

Sportivul, cunoscut drept „Nole”, a precizat când ia în calcul să renunțe la aparițiile în turnee și competiții în curând. Fostul lider ATP nu a spus care va fi ziua în care va bate în retragere, dar a venit cu o serie de argumente.

„Nu știu! Nu știu dacă îi voi revedea pe fanii australieni, de aceea am lăsat întrebarea deschisă. Mă urmăriți de mult timp și știți că nu mă prefac, nu mint, nu răstălmăcesc adevărul, sunt doar sincer.

V-am spus în ultimele luni că nu știu exact cât voi mai juca. Mi-ar fi plăcut să joc până la Jocurile Olimpice din 2028, dar acum pare greu.

Poate că pot participa la un turneu pe an, poate la 15, poate la două, poate la 7, nu știu. Nici măcar nu vreau să iau decizii pe termen lung cu privire la program”, a mărturisit Novak Djokovic, relatează .

Ce planuri de Novak Djokovic pentru viitor

Novak Djokovic nu are o idee bătută în cuie pentru perioada următoare. Sportivul vrea să se concentreze pe familia sa, dar și pe afacerile în care este implicat. Deține o locație de vis pe malul lacului Pavlovac din Serbia.

, tenismenul reușind să adune o avere în ultimii ani. Are un palmares impresionant în tenis, dovadă că până la momentul retragerii vrea să se lase dus de val.

„S-au întâmplat niște lucruri în ceea ce privește sănătatea, care, din păcate, au afectat schimbarea bruscă de energie și însăși senzația de pe teren. Nu știu, asta m-a enervat și dezamăgit cel mai mult.

Desigur, joc cu numărul unu mondial – e foarte posibil să pierd -, dar mă enervează foarte mult că acest lucru (n.r. problemele legate de ordin fizic) s-a întâmplat deja des în ultimii doi ani.

Pur și simplu apare o schimbare și, atunci, nu mai sunt eu însumi. Adică, eram în formă perfectă, 6-2, totul mergea, simțeam mingea și apoi a venit o scădere bruscă de energie. E frustrant”, a punctat Novak Djokovic, pentru aceeași sursă.