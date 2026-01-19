Anunțul despre civilizațiile extraterestre cu care Trump ar provoca o criză financiară de proporții. Experții avertizează: „Piețele atârnă de un fir de ață”

ADVERTISEMENT

Un scenariu care până în urmă cu câțiva ani părea de domeniul filmelor științifico-fantastice este analizat astăzi, cu maximă seriozitate, de economiști și bancheri de renume la nivel mondial.

Criză financiară globală? Anunțul despre civilizațiile extraterestre ar schimba totul pe planetă. Banca Angliei analizează scenariul

Întrebarea de la care au început analizele este următoarea: ce s-ar întâmpla dacă Statele Unite ale Americii ar anunța că există viață extraterestră? Mai precis, ce efecte ar avea recunoașterea unei civilizații non-umane, extrem de avansată din punct de vedere tehnologic?

Subiectul a fost pus pe masă de prestigiosul , avertismentul fiind lansat, se pare, de un fost expert al Băncii Angliei, Helen McCaw, care i-ar fi trimis o scrisoare actualului guvernator, Andrew Bailey, cu privire la declanșarea unei crize financiare serioase pusă pe seama unui astfel de anunț. Fosta expertă a Băncii Angliei susține că nu s-ar produce doar un șoc psihologic, ci și un adevărat cutremur pe piețele financiare.

Contextul nu este unul izolat, căci în ultima perioadă mai mulți oficiali americani de rang înalt au vorbit deschis despre posibilitatea existenței vieții extraterestre. În documentarul lansat recent, „The Age of Disclosure”, s-a vorbit chiar despre o mușamalizare a . Printre cei intervievați se numără secretarul de stat Marco Rubio, senatoarea Kirtsen Gillibrand sau fostul director al serviciilor naționale de informații James Clapper.

Recunoașterea existenței vieții în afara Terrei ar produce un haos de nedescris

, într-un asemenea scenariu, s-ar putea orienta către active considerate sigure, precum aurul sau obligațiunile guvernamentale. Chiar și aceste repere ale stabilității ar putea fi puse sub semnul întrebării, căci într-un haos provocat de un anunț atât de important poate provoca niște comportamente pe care nimeni nu le poate prezice.

FANATIK a stat de vorbă cu un cunoscut economist în legătură cu o astfel de undă de șoc, iar expertul consultat de noi e un pic mai sceptic când vine vorba de legătura dintre anunțul vieții extraterestre și o criză economică pe mapamond. Totuși, lumea atârnă de un fir de ață, ne transmite Adrian Negrescu, chiar și fără extratereștri!

Nu toți economiștii privesc subiectul ca o apocalipsă financiară, deși planeta nu e tocmai comodă pe plan economic

„E greu de găsit o legătură directă între un astfel de anunț, care ar fi, într-adevăr, unul istoric, și o posibilă criză financiară. Singurul semn de întrebare este legat de finanțarea programelor prin care omenirea ar urma să contacteze astfel de civilizații extraterestre. Eu cred că e o speculație menită să inducă încă un semn de întrebare în piață, încă o temere în rândul investitorilor care și așa sunt destul de bulversați de schimbările din ce în ce mai dese și mai șocante în ceea ce privește taxele, modul în care funcționează economia mondială, inclusiv din perspectiva implementării inteligenței artificiale în piețe”, comentează Negrescu, pentru FANATIK.

„Cu sau fără extratereștri, sistemul e extrem de vulnerabil”

Economistul spune că orice anunț, de orice natură, indiferent că vorbim despre civilizații extraterestre sau o posibilă criză care să pornească din SUA, ar putea duce la haos pe piețele financiare. Negrescu atrage atenția asupra faptului că, în momentul de față, suntem la un pas de prăbușire, având în vedere că marea diferență față de criza provocată în 2008-2009 este viteza, investitorii având acces instantaneu la propriile portofolii: „Cu un singur click pot influența piețele mondiale. Chiar și un simplu zvon din social media poate produce o retragere masivă de capital și așa se poate prăbuși, ca un castel de nisip, întregul ecosistem financiar mondial. Cu sau fără extratereștri, sistemul e extrem de vulnerabil”.

Inteligența artificială, o bombă cu ceas

Specialistul ne mai spune că adevăratele bombe nu vin neapărat din spațiu, ci din soft-urile dotate cu inteligență artificială și gestionarea resurselor naturale. „Piețele financiare acum atârnă de un fir de ață. Cel mai evident e în zona inteligenței artificiale, acolo unde companiile din domeniu s-au împrumutat, au investit într-un ritm care nu reflectă o performanță economică asociată acestor valori din ce în ce mai mari din domeniul IT&C. Zona de AI poate fi scânteia care să aprindă piețele, prin căderea unora din marii jucători de pe piață. Există mari semne de întrebare legate de piața petrolului, a resurselor naturale, în general, de modul în care sunt impuse tarifele lui Donald Trump. Acest lucru se vede deja în SUA, unde unde multe state sunt în pragul falimentului, pentru că depindeau foarte mult de importuri, iar acestea s-au redus foarte mult”, a adăugat Negrescu.

Criza ”dot-com” din anii 2000

Expertul a amintit și de bula „dot-com” a anilor 2000, avertizând că istoria se poate repeta: „Relațiile economice dintre mari jucători din piața de tehnologie sunt extrem de vulnerabile, s-au împrumutat unii pe alții și au dezvoltat, au atras capital din perspectiva unor potențiale relații pe care le au cu ceilalți jucători din piață. Întregul angrenaj s-ar putea prăbuși oricând.

Aduceți-vă aminte de criza „dot-com” din 2000 (n. red.: când internetul a prins o viteză incredibilă), care a început ca urmare a unei supraestimări, din punctul meu de vedere, pe care impactul acestor companii îl pot avea în economia reală, nu neapărat în zona digitală. Economia reală înseamnă nevoile zilnice, agricultură, producție, lucrurile care contează cu adevărat în viața noastră de zi cu zi. Inteligența artificială, da, e un fel de Fata Morgana în momentul de față, nedovedindu-și încă efectele economice concrete.”