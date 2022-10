Anunțul emoționant al „bijuteriei” fotbalului francez. „Mingea se oprește, dar nu și sentimentele mele pentru ea”. Video

N-a fost campion mondial. Era fie prea tânăr, fie prea în vârstă pentru a prinde generațiile Franței care au făcut-o, iar în 2006 Italia a fost mai bună. Dar nu i-au lipsit trofeele. 24, între care Liga Campionilor, cu Bayern Munchen, un record pentru clubul bavarez. Da, vorbim despre Franck Ribery. Care, la 39 de ani și jumătate, măcinat de repercusiunile unei accidentări, .

”Mi-ați oferit puterea pentru a trăi această aventură incredibilă”, este mesajul lui Ribery pentru fani

A lăsat în urmă Bayern, în 2019, după 12 ani în care a pus în vitrina clubului, așa cum aminteam, 24 de trofee. Și s-a îndreptat spre Italia. Fiorentina mai întâi. Iar mai apoi, Salernitana, al cărui căpitan de echipă era.

Pentru că echipa, spre surpriza tuturor, a evitat retrogradarea, contractul i s-a prelungit automat. Și a jucat în prima rundă a stagiunii, pe 14 august, într-un 0-1 cu AS Roma. Venit de pe bancă, a bifat 36 de minute.

A urmat un control medical. Pentru că problemele la genunchi, care-l obligaseră să evolueze în doar 23 de jocuri în stagiunea precedentă, nu erau complet rezolvate. Și, în cele din urmă, a venit și anunțul său. Final de carieră.

A decis să se despartă de fani într-o manieră specială. Cu un clip emoționant. Prefațat de un mesaj scris în engleză, germană, franceză și italiană. ”Balonul se oprește, dar nu și sentimentele mele pentru el. Mulțumesc tuturor pentru această aventură grozavă”.

Franck Ribery: ”Nu e finalul poveștii mele profesionale, să fiți siguri de asta”

Filmul ce oferă imagini din prodigioasa sa carieră, este însoțit de un mesaj pentru fani. ”Dragi prieteni, dragi fani, mi-am dorit să fac acest clip scurt pentru a vă anunța că a venit momentul ca eu să mă retrag din fotbal.

Alături de voi și cu sprijinul vostru am reușit să îmi transform visul în realitate. Și vă mulțumesc din toată inima pentru acest lucru.

Faptul că am fost capabil să joc la un nivel înalt pentru aproape 20 de ani și că am avut această carieră este de asemenea pentru că, și în perioade dificile, voi ați fost alături de mine mereu.

Mi-ați oferit puterea pentru a trăi această aventură incredibilă.

Astăzi, în ciuda eforturilor făcute în ultimele trei luni, durerea din genunchi s-a înrăutățit. Ș doctorii au fost clari, nu am nicio alegere decât să mă opresc. Astfel că trebuie să îmi închei cariera de jucător profesionist.

Acesta este finalul unui capitol frumos al vieții mele, dar și momentul să vă spun mulțumesc tuturor celor fără de care nu aș fi fost cel de azi.

În primul rând familiei mele: fără voi nimic nu ar fi fost posibil. Evident jucătorilor și antrenorilor de asemenea, cei alături de care am împărtășit momente incredibile și am făcut performanță. Fără să îi uit pe managerii și membrii staff-ului cluburilor la care am avut ocazia să joc.

Este finalul unui capitol, capitolul meu ca jucător, însă nu e finalul poveștii mele profesionale, să fiți siguri de asta. Așadar ne revedem curând pentru începutul unui nou capitol frumos. Vă iubesc și vă mulțumesc din nou”, a spus Ribery.

Câteva repere ale carierei celui pe care Zidane, talismanul fotbalului din Hexagon, îl numea ”bijuteria fotbalului francez”

De-a lungul carierei, Franck Ribery a jucat pentru US Boulogne, Alès, Brest, înainte de a ajunge în Ligue 1, la Metz. Au urmat Galatasaray, Marseille, Bayern Munchen, Fiorentina și Salernitana.

Fără îndoială, cea mai bună perioadă a sa a fost la Bayern Munchen. La care a ajuns în 2007 pentru 25 de milioane de euro, un record al clubului la acea vreme.

A marcat pentru bavarezi 124 de goluri și a contribuit cu 182 de pase decisive în 425 de jocuri între 2007-2019. Și a câștigat, aminteam, 24 de trofee, un record al clubului. Între care 9 titluri, dar și, în 2013, Liga Campionilor, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.

Ultimele două au fost succese în premieră ale lui Bayern. Iar Ribery câștiga UEFA Best Player, dar și titlul de cel mai bun jucător la Mondialul cluburilor.

Un jucător exponențial. Și un non-conformist. ”Prima oară când am făcut un stagiu împreună în echipa Franței, eram la munte, la Tignes. A făcut un bulgăre și l-a aruncat în mine!

Ceilalți jucători au fost surprinși. Dar mie, făcând asta, mi s-a părut grozav! Nu a fost o lipsă de respect. Arăta că voia să se apropie.

Sunt unii care nu îndrăznesc. Franck, a fost exact invers. Eu, nu aș fi făcut asta niciodată. Să-i fi făcut asta eu lui Cantona…”, povestea Zinedine Zidane într-un interviu.

Pentru ca mai apoi, întrebat despre , să spună: ”Bun fotbalist? Nu. Bijuteria fotbalului francez”.