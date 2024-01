Anunțul făcut de Cleopatra Stratan după trei ani de căsnicie cu Edward Sanda: „Ziua care mi-a schimbat complet viața”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează acum unul dintre cele mai apreciate cupluri de vedete de la noi, însă mulți au fost surprinși atunci când au aflat că sunt împreună. Recent, artista a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre ziua în care s-au cunoscut.

Cleopatra Stratan, anunț despre relația cu Edward Sanda

Cleopatra Stratan și Edward Sanda se numără printre cuplurile apreciate din showbizul românesc. Cei doi au o poveste de iubire aparte, iar în 2021, când artista avea numai 18 ani, și-au unit destinele.

Pe atunci, erau împreună de numai un an, dar nici acest lucru și nici vârsta fragedă nu i-a împiedicat să-și întemeieze o familie.

Recent, Cleopatra a organizat o sesiune de „Q&A” pe contul său de Instagram, iar fanii au fost interesați să afle mai multe lucruri despre perechea lor favorită. Una dintre curiozitățile principale a fost despre momentul în care cei doi s-au cunoscut.

Astfel că, ținând cont de faptul că între Cleopatra Stratan și Edward Sanda există o diferență de cinci ani, aceasta și-a dorit să sublinieze că și-a întâlnit alesul când avea 15 ani, dar mult timp au fost doar prieteni.

„Pe Edi l-am cunoscut când aveam 15 ani, la studio, dar formăm un cuplu din 2020, când aveam 17 ani”, a spus tânăra pe social media. Iar despre ziua în care l-a văzut prima dată pe fostul concurent de la America Express, ea a făcut o declarație emoționantă.

„A fost una dintre cele mai importante și frumoase din viața mea, ziua care mi-a schimbat complet viața. Te iubeeeesc @edwardsandaofficial”, a afirmat cântăreața despre fericitul moment.

A manifestat relația

De altfel, deși mulți , Cleopatra Stratan susține că este bărbatul pe care și l-a dorit mereu și chiar a manifestat că-i va fi iubit în ziua în care l-a cunoscut.

„Eu i-am spus că m-am îndrăgostit de el la prima vedere după ce eram împreună. Adică, de când am hotărât să fim împreună, el nu știa că eu, de fapt, aveam gândul la el de foarte mult timp. Eu știam de treaba asta cu manifestare dorințelor și de a scrie pe o foaie sau un carnet dorințele pe care ți le dorești la prezent.

Când l-am văzut atunci în februarie și m-am îndrăgostit la prima vedere, când am ajuns acasă pentru că m-am întors la Chișinău în acea seară, am început să scriu pe o foaie… eu îmi doream să fiu cât mai mult în preajma lui.

Din punct de vedere artistic, cel mai simplu era să lansez o piesă cu el. Apoi am scris ‘lansez o piesă cu Edward Sanda’, ‘Edward Sanda mă place’, ce aveam eu în cap. Abia ne cunoscusem, ceea ce îmi doresc eu mult. La nici un an am salvat prima noastră piesă”, a declarat Cleopatra Stratan despre relația cu Edward Sanda, conform