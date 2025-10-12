Sport

Anunțul făcut de Diana Șucu după 20 de ani alături de Dan Șucu: ”Poate sună demodat”

Diana Șucu a transmis un mesaj neașteptat după 20 de ani alături de Dan Șucu. Cei doi se înțeleg de minune și au reușit să își construiască un adevărat imperiu.
Valentina Vladoi
12.10.2025 | 11:15
Anuntul facut de Diana Sucu dupa 20 de ani alaturi de Dan Sucu Poate suna demodat
ULTIMA ORĂ
Mesajul transmis de Diana Șucu după 20 de ani alături de Dan Șucu. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Diana și Dan Șucu sunt împreună deja de peste 20 de ani și formează unul dintre cele mai longevive cupluri din România. Mai mult de atât, cei doi au reușit să crească nu doar pe plan personal, ci și pe plan profesional.

ADVERTISEMENT

Mesajul transmis de Diana Șucu după 20 de ani alături de Dan Șucu

Și iată că timpul a trecut și a fost în favoarea celor doi. În urmă cu puțin timp, Diana Șucu a publicat un mesaj cât se poate de emoționant pe contul personal de socializare.

Afacerista, care în trecut era prezentatoare tv, a anunțat că anul acesta s-au împlinit 20 de ani de când ea și Dan Șucu merg pe același drum. Iar pentru ea, acest lucru este ”un miracol”.

ADVERTISEMENT

Diana Șucu spune că între ea și Dan Șucu există o iubire curată în primul rând. Mai mult de atât, aceasta speră ca povestea de dragoste a celor doi să nu se termine nici peste 30 de ani, ci să dureze o viață întreagă.

„Anul acesta s-au împlinit 20 de ani de când mergem împreună pe același drum. Pentru unii, poate doar o cifră. Pentru mine… un miracol. Două decenii de iubire curată, de răbdare, de credință.

ADVERTISEMENT
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie...
Digi24.ro
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a rămas 3 zile fără curent la Bran

Și-mi doresc ca minunea asta să nu se sfârșească nici peste 30 de ani…Pentru că da, poate sună demodat să iubești același om o viață întreagă. Dar pentru noi… e cel mai frumos lucru care există”, este mesajul transmis.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Hoția secolului" în preliminarii: trei roșii în câteva secunde! N-au mai suportat și au "sărit" la arbitru

Diana și Dan Șucu sunt ambii la a doua căsătorie

Menționăm faptul că atât Diana, cât și Dan Șucu, sunt la a doua căsătorie. Afacerista s-a căsătorit pentru prima oară când avea 19 ani. Fostul ei soț a fost Cezar Lăzărescu, un prosper om de afaceri, iar cei doi au divorțat după opt ani împreună.

Acesta s-a stins din viață în 1999. Și ulterior, chiar Diana Șucu a recunoscut că s-a căsătorit de tânără, iar părinții ei nu au fost de acord. La acel moment însă, afacerista era îndrăgostită și nu a ținut cont de nimic.

ADVERTISEMENT

„Părinții mei au fost foarte supărați când m-am căsătorit pentru că eram prea tânără, dar eram îndrăgostită și s-au resemnat. Am stat măritată 8 ani de zile, am divorțat și l-am cunoscut pe Dan, soțul meu actual”, mărturisea Diana Șucu, conform Ego.ro.

La rândul său, Dan Șucu a fost căsătorit cu Camelia Șucu, de care ulterior a divorțat. Astfel, s-ar părea că cei doi parteneri s-au găsit unul pe altul la momentul potrivit.

Cei doi au împreună doi copii

Diana și Dan Șucu au împreună doi copii și se pot declara cu adevărat împliniți. Iar timpul parcă nici măcar nu a trecut peste cei doi. Amintim că și în urmă cu câțiva ani, afacerista a postat un mesaj similar cu cel de acum.

La acel moment, cei doi aniversau 17 ani împreună. „Eu cred că în inconștientul fiecărei femei se află o Prințesă gata să se ofere total atunci când întâlnește un bărbat care îi întruchipează arhetipul masculin și de care se îndrăgostește. Prințul meu a intrat în viața mea în urmă cu 17 ani”, scria Diana Șucu.

LIVE VIDEO România – Austria, preliminarii CM 2026. Șase jucători lăsați în afara...
Fanatik
LIVE VIDEO România – Austria, preliminarii CM 2026. Șase jucători lăsați în afara lotului de Mircea Lucescu: răsturnare de situație în cazul lui Răzvan Marin!
Deținătorul drepturilor TV din SuperLiga face lumină în scandalul cu Gigi Becali: „A...
Fanatik
Deținătorul drepturilor TV din SuperLiga face lumină în scandalul cu Gigi Becali: „A fost cel mai dur moment”
Aparatul ”minune”, care costă 5.000 de euro, pe care soția lui Florinel Coman...
Fanatik
Aparatul ”minune”, care costă 5.000 de euro, pe care soția lui Florinel Coman l-a luat cu ea tocmai în Qatar. ”Cea mai pură și benefică formă pentru organism”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Bombă! Rinat Ahmetov, prietenul lui Mircea Lucescu, achiziție spectaculoasă în România?
iamsport.ro
Bombă! Rinat Ahmetov, prietenul lui Mircea Lucescu, achiziție spectaculoasă în România?
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!