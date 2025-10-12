Anunțul făcut de Diana Șucu după 20 de ani alături de Dan Șucu: ”Poate sună demodat”

Diana și Dan Șucu sunt împreună deja de peste 20 de ani și formează unul dintre cele mai longevive cupluri din România. Mai mult de atât, cei doi au reușit să crească nu doar pe plan personal, ci și pe plan profesional.

Mesajul transmis de Diana Șucu după 20 de ani alături de Dan Șucu

Și iată că timpul a trecut și a fost în favoarea celor doi. În urmă cu puțin timp, Diana Șucu a publicat .

Afacerista, care în trecut era prezentatoare tv, a anunțat că anul acesta s-au împlinit 20 de ani de când ea și Dan Șucu merg pe același drum. Iar pentru ea, acest lucru este ”un miracol”.

Diana Șucu spune că între ea și Dan Șucu există o iubire curată în primul rând. Mai mult de atât, aceasta speră ca povestea de dragoste a celor doi să nu se termine nici peste 30 de ani, ci să dureze o viață întreagă.

„Anul acesta s-au împlinit 20 de ani de când mergem împreună pe același drum. Pentru unii, poate doar o cifră. Pentru mine… un miracol. Două decenii de iubire curată, de răbdare, de credință.

Și-mi doresc ca minunea asta să nu se sfârșească nici peste 30 de ani…Pentru că da, poate sună demodat să iubești același om o viață întreagă. Dar pentru noi… e cel mai frumos lucru care există”, este mesajul transmis.

Diana și Dan Șucu sunt ambii la a doua căsătorie

Menționăm faptul că atât Diana, cât și Dan Șucu, sunt la a doua căsătorie. Afacerista s-a căsătorit pentru prima oară când avea 19 ani. Fostul ei soț a fost Cezar Lăzărescu, un prosper om de afaceri, iar cei doi au divorțat după opt ani împreună.

Acesta s-a stins din viață în 1999. Și ulterior, chiar Diana Șucu a recunoscut că s-a căsătorit de tânără, iar părinții ei nu au fost de acord. La acel moment însă, afacerista era îndrăgostită și nu a ținut cont de nimic.

„Părinții mei au fost foarte supărați când m-am căsătorit pentru că eram prea tânără, dar eram îndrăgostită și s-au resemnat. Am stat măritată 8 ani de zile, am divorțat și l-am cunoscut pe Dan, soțul meu actual”, mărturisea Diana Șucu, conform Ego.ro.

La rândul său, Dan Șucu a fost căsătorit cu Camelia Șucu, de care ulterior a divorțat. Astfel, s-ar părea că cei doi parteneri s-au găsit unul pe altul la momentul potrivit.

Cei doi au împreună doi copii

Diana și Dan Șucu au împreună doi copii și se pot declara cu adevărat împliniți. Iar . Amintim că și în urmă cu câțiva ani, afacerista a postat un mesaj similar cu cel de acum.

La acel moment, cei doi aniversau 17 ani împreună. „Eu cred că în inconștientul fiecărei femei se află o Prințesă gata să se ofere total atunci când întâlnește un bărbat care îi întruchipează arhetipul masculin și de care se îndrăgostește. Prințul meu a intrat în viața mea în urmă cu 17 ani”, scria Diana Șucu.