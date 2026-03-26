Anunțul făcut de FIFA după Turcia – România 1-0! Ultima șansă pentru suporterii români

Cei de la FIFA au făcut un anunț important după duelul dintre Turcia și România, care a fost cu privire la participarea suporterilor la turneul final.
Mihai Alecu
26.03.2026 | 23:21
Anunțul făcut de FIFA cu privire la Cupa Mondială. Foto: Sport Pictures
După meciul decisiv de la Istanbul, dintre Turcia și România, 1-0, din barajul de calificare la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic,  FIFA a făcut anunțul cu privire la vânzarea biletelor pentru turneul final.

Anunț important făcut de FIFA după meciul dintre Turcia și România

FIFA a făcut un anunț de maximă importanță după meciul decisiv dintre Turcia și România, partidă câștigată de echipa gazdă care-și continuă drumul înspre calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Oficialii forului mondial au transmis că, după evenimentele sportive programate pe 26 și 31 martie, va fi deblocată ultima fereastră de vânzare a biletelor pentru turneul final din această vară.

Turneul final va fi organizat în premieră de trei țări, respectiv Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, iar interesul pentru bilete este uriaș la nivel global. Reprezentanții FIFA au subliniat că această ultimă etapă de comercializare va fi decisivă pentru suporterii care încă nu și-au asigurat accesul la meciurile competiției, în contextul unei cereri record pentru partidele din fazele finale.

Ultima șansă pentru suporterii români să-și cumpere bilete pentru Cupa Mondială

Pentru microbiștii români este ultima șansă să facă parte din turneul final, asta chiar și fără prezența tricolorilor. Potrivit comunicatului, această ultimă fereastră de vânzare reprezintă o ultimă pentru suporterii români de a achiziționa bilete la meciurile din cadrul competiției, acolo unde, din păcate, tricolorii nu vor fi prezenți. Oficialii FIFA au recomandat fanilor să urmărească platformele oficiale și calendarul de vânzare, deoarece tichetele vor fi disponibile într-un număr limitat și se vor epuiza rapid.

Prețurile biletelor pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2026 variază foarte mult în funcție de faza competiției și de locul din stadion, pornind de la aproximativ 60 de dolari pentru unele meciuri din grupe și ajungând la mii de dolari pentru partidele decisive, inclusiv peste 6 .700 de dolari pentru finală în categoria premium. Până în acest moment cei de la FIFA spun că au vândut milioane de bilete și se așteaptă ca majoritatea partidelor să fie disputate cu arenele pline, fără a mai exista bilete de comercializat în ziua confruntărilor de la turneul final.

