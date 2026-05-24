CE TREBUIE SĂ ȘTII Planul lui Filipe Coelho pentru ultimul meci al sezonului la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova se pregătește pentru ultimul meci al sezonului, contra Rapidului, iar Filipe Coelho a transmis un mesaj clar înaintea duelului din Giulești. Tehnicianul portughez a vorbit despre jucătorii care au nevoie de odihnă după un final încărcat de campionat, despre fotbaliștii convocați la echipele naționale, dar și despre obiectivul oltenilor la ultimul joc al stagiunii.

Universitatea Craiova a obținut eventul în ultima săptămână și vine după o perioadă intensă, atât din punct de vedere sportiv, cât și emoțional. Filipe Coelho a recunoscut că săptămâna a fost una diferită pentru gruparea din Bănie, dar a surprins pe toată lumea când a anunțat că, deși este un meci fără miză, vrea intensitate maximă și 3 puncte și la acest meci.

Antrenorul portughez a lăsat de înțeles că mai mulți titulari ar putea fi menajați înaintea confruntării cu Rapid, în contextul în care unii jucători au acumulat foarte multe minute în ultima perioadă, iar alții vor pleca la echipele naționale.

„Mai este încă un meci. Această săptămână a fost diferită, dar acum trebuie să ne focusăm pe acest meci, cu Rapid. Suntem echipa care o să înceapă sezonul următor mai devreme, așa că trebuie să îngrijim mulți jucători. Totuși, ambiția și motivația trebuie să fie aceeași. Avem mulți jucători care merg la echipele naționale, mulți care au jucat extrem de multe meciuri în ultima lună. Au fost, de asemenea, petrecerile…dar noi vom da totul și în acest meci. Vrem să câștigăm cele trei puncte.

A fost un sezon istoric. Sper că nu greșesc, dar cred că este cea mai bună performanță a echipei din utimii ani. Ne gândim, totuși, la prezent, ca să pregătim viitorul cât de bine putem. Deja a trecut totul, ne focusăm pe viitor. Le mulțumesc încă o dată suporterilor. Au făcut diferența când au fost conectați cu jucătorii și sper ca sezonul viitor să începem la fel cum l-am și terminat pe acesta, cu aceeași atmosferă. Chiar aș vrea să începem următorul sezon cu aceeași atmosferă ca și acum. Depinde de noi asta, bineînțeles, dar jucătorii sunt uimitori și mereu dac diferența“, a declarat Filipe Coelho.

Nicușor Bancu a tras concluziile sezonului: „A fost cel mai greu de când mă știu!“

Căpitanul Universității Craiova a vorbit la rândul său despre starea din vestiar înaintea confruntării cu Rapid. Nicușor Bancu a recunoscut că și a descris actuala stagiune drept cea mai dificilă din cariera sa.

Fotbalistul Craiovei a transmis că echipa își dorește să încheie sezonul fără probleme medicale și să plece liniștită în vacanță, înaintea unui nou an competițional extrem de solicitant.

„O ultimă partidă fără miză, dar mergem acolo pentru a juca un fotbal frumos. Ne dorim să ieșim sănătoși de pe teren, ca să mergem în vacanță liniștiți și să ne întoarcem cu forțe proaspete. Parcursul lor nu a fost bun în play-off, dar jucând acasă ultimul meci cu siguranță vor da totul. Vor dori să iasă cu capul sus, să-și bucure suporterii, dar noi nu ne vom gândi la nimic altceva decât la ce avem de făcut. Am avut o stare de euforie săptămâna asta. Toată lumea e bucuroasă de ce s-a întâmplat, de ce am realizat. Am fost relaxați la antrenamente, cu zâmbetul pe buze, fără presiunea unei posibile victorii la Rapid pentru a câștiga campionatul.

Pentru mine și pentru colegi a fost cel mai greu sezon de când știu. Am fost plecați mult timp, meciuri multe, cantonamente. Am stat departe de familii și a fost foarte greu. Acum, la final, am cules roadele și am trecut peste tot. Le mulțumesc tuturor că timp de un an de zile ne-au suportat atât în meciurile bune, cât și în cele nereușite. Am fost împreună de la început la sfârșit și am reușit să ne atingem obiectivele. Sunt foarte mândru de felul în care s-au comportat pe tot parcursul sezonului. Felicit echipa, conducerea și le transmit că la anul vom fi din ce în ce mai buni“, a spus și Nicușor Bancu.

Fotbaliștii și antrenorii Universității Craiova au primit titlul de Cetățean de Onoare

După 35 de ani, oltenii au câştigat din nou campionatul, iar o mare parte dintre cei care au contribuit la acest succes .

Cei 22 de jucători prezenți la evenimentul de sâmbătă de la Primăria Craiova și cei 4 membri din staff-ul tehnic au primit premiul de Cetățean de Onoare și au ținut un scurt discurs. Premiile celor trei jucători care nu au putut fi prezenți, Adi Rus, Mora și Mekvabishvili, au fost ridicate de președintele de onoare al clubului, Sorin Cârțu. Iată ce a declarat antrenorul principal Filipe Coelho: „Cum am spus de multe ori, cele mai frumoase lucruri din viață nu sunt cele pe care le poți cumpăra, ci cele pe care le poți realiza, cu efort, cu dăruire și cu munca pe care o facem în fiecare zi.

Vreau să le transmit jucătorilor că îi iubesc și le mulțumesc pentru acest lucru, meritați să fiți aici și să vă bucurați de acest moment. În al doilea rând, vreau să mulțumesc celor din oraș. Am trăit în multe țări, am muncit în multe locuri, dar iubirea și energia pe care oamenii din oraș o au pentru fotbal este diferită față de alte locuri. E special, sunt foarte fericit să văd oameni fericiți pe stradă, care sunt mândri de oraș. În al treilea rând, trebuie să ne gândim din nou la viitor. Va fi greu, dar putem realiza din nou ceva foarte frumos și anul viitor”, a afirmat antrenorul portughez.