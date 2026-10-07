Sport

Anunțul făcut de fiul lui Ion Țiriac despre o investiție majoră. Ce a dezvăluit afaceristul

Alexandru Țiriac a oferit o veste uriașă despre proiectul desfășurat lângă București. Ce a anunțat, de fapt, băiatul cel mare al miliardarului Ion Țiriac.
Alexa Serdan
07.10.2026 | 14:56
Anuntul facut de fiul lui Ion Tiriac despre o investitie majora Ce a dezvaluit afaceristul
Alexandru Țiriac, anunț despre un proiect sportiv. Sursa foto: Facebook.com
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Fiul cel mare al lui Ion Țiriac a venit cu un anunț important despre o investiție majoră care se desfășoară acum. Iată ce informație a scos la iveală afaceristul care este foarte implicat în domeniul în care activează.

Alexandru Țiriac, veste uriașă despre un proiect grandios

Alexandru Țiriac (50 ani) a preluat administrarea afacerilor de la figura paternă de ceva vreme și face constant dezvăluiri despre business. E activ în social media, acolo unde înainte de ziua sa de naștere a dezvăluit că se teme că nu a trăit suficient. În plus, afaceristul a făcut o listă cu lucrurile pe care le-a învățat până acum.

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Fostul iubit al tenismenei Sorana Cîrstea reacționează constant, aspect care a fost observat mai ales legat de Simona Halep. I-a transmis un mesaj frumos după ce fosta campioană mondială s-a afișat cu iubitul în loja regală de la Wimbledon. Tot în mediul virtual oferă informații despre proiectele pe care le desfășoară Fundația pe care o conduce.

Aceasta poartă numele celebrului său tată, Ion Țiriac. Prin intermediul acesteia au fost inaugurate recent un patinoar și sala de gimnastică „Nadia Comăneci”. Urmează o imensă academie de tenis, care se construiește lângă București. Aceasta se va găsi tot în localitatea Otopeni, județul Ilfov, și este aproape de finalizare.

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„Coming soon, Bucharest Open and Tennis Academy by Fundația Țiriac”, a scris Alexandru Țiriac în mediul online. Academia de tenis ar urma să aibă o arenă centrală cu o capacitate de 5.000 de locuri. De asemenea, proiectul cuprinde și ridicarea mai multor terenuri de antrenament. Se vehiculează că este vorba de 9 locuri astfel de spații.

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”Promisiunile domnului Țiriac prind viață”

Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a anunțat că trei terenuri din complex sunt deja gata, în timp ce restul vor fi finalizate până la sfârșitul lunii octombrie. Ion Țiriac spunea în anul 2025 că are alocați de către fundație 50 de milioane de euro pentru proiectele sportive. Așadar, fondurile îi aparțin în totalitate.

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„Se lucrează într-un ritm alert. Până la finalul anului viitor întreaga bază de tenis care va cuprinde și o arenă centrală de 5.000 de locuri va fi finalizată. Promisiunile domnului Țiriac prind viață. Iar asta înseamnă enorm de mult pentru sportul alb, mai ales că suferim enorm în această zonă.

Până în prezent nu avem o bază care să îndeplinească aceste criterii de organizare a unor turnee importante sau meciuri din Cupa Davis ori Cupa Federației. Complexul pe care-l va face domnul Țiriac va îndeplini toate condițiile cerute de ATP. Va fi, de departe, cea mai frumoasă și mai modernă bază sportivă dedicată tenisului din România.

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Vom putea găzdui tot ce ne dorim, fără nicio derogare de la nimeni”, a declarat George Cosac, potrivit prosport.ro. Mai mult decât atât, Ion Țiriac a anunțat că vrea să mute Turneul ATP 250 de la București în Otopeni. Miliardarul român ar urma să facă acest pas odată cu ediția care va avea loc în 2027.

Totodată, tatăl lui Alexandru Țiriac a mai transmis că pentru anul 2028 și-a propus să construiască o arenă de tenis de aproximativ 5.000 de locuri, în aer liber. Costul întregului proiect sportiv este estimat în momentul de față la circa 100 de milioane de euro. Între timp, celelalte planuri, cum sunt cele din Brașov și Timișoara, decurg așa cum și-a dorit.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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