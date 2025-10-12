Anunțul făcut de poliție după haosul de nedescris de la baza FCSB! Numărul uriaș de persoane legitimate

DGPMB (n.r. – Direcția Generală de Poliție a Municipiului București) a venit cu precizări în urma scandalului de la baza FCSB, care a avut loc, duminică, 12 octombrie, puțin după miezul nopții. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că p .

Poliția, anunț după incidentele nocturne de la baza FCSB

FANATIK a dezvăluit că autoturismele care au vrut să pătrundă pe terenului de antrenament de la Berceni aveau numerele de înmatriculare din județele Galați și Călărași. În urma acestui incident, angajații clubului au fost nevoiți să apeleze la Poliție. La câteva ore de la incident, DGPMB a emis un comunicat de presă.

„Intervenție a poliției în urma unei sesizări la o bază sportivă din Sectorul 4

În noaptea de 11 octombrie 2025, în jurul orei 23:30, polițiștii din cadrul subunităților Sectorului 4 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la pătrunderea mai multor persoane și autoturisme în incinta unei parcări din cadrul unei baze sportive din Sectorul 4.

La fața locului au intervenit echipaje de ordine publică din cadrul secțiilor de poliție din Sectorul 4, precum și un echipaj al Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Forțele de ordine au procedat la evacuarea perimetrului, efectuând verificări amănunțite ale vehiculelor și persoanelor aflate în zonă.

Astfel, au fost realizate 151 de controale ale autovehiculelor și au fost efectuate 325 de legitimări și verificări ale persoanelor”.

Cei care au pătruns în baza FCSB au vrut să facă „drifturi” cu mașinile proprii

Cel mai rău a avut de suferit agentul de pază responsabil cu securitatea obiectivului. Acesta a fost sancționat contravențional cu suma totală de 600 lei.

„Din primele verificări a rezultat că cei prezenți pătrunseseră în spațiul bazei sportive cu intenția de a efectua manevre de tip ‘drift’ cu autoturismele proprii.

De asemenea, agentul de pază responsabil cu securitatea obiectivului a fost sancționat contravențional cu suma totală de 600 lei, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 și H.G. nr. 301/2012, pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Menționăm că nu au fost înregistrate incidente sau alte evenimente de natură să afecteze ordinea publică”, se arată în comunicatul emis de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Ce a spus Gigi Mustață despre haosul de la Berceni

FANATIK a dezvăluit și a mers la baza campioanei României și a încercat să aplaneze conflictul cu persoanele care au dat buzna la terenurile de antrenament. „Sunt peste 1000 de mașini în bază, de asta am și venit, nu știam despre ce e vorba. Când oamenii au aflat că e vorba de drift, au venit la spectacol. Trebuia să spună organizatorul, să discute cu cineva, că nu era o problemă. Când intri fără să anunți cu cineva, e normal să fie o alertă.

Dacă era băiat deștept, putea să discute cu cineva, primea o aprobare, dar nu să intre ca să facă lucrurile acestea. M-a sunat băiatul de aici, a crezut că suntem noi, galeria, și i-am explicat că nu suntem noi. Nu avem treabă”, a declarat Mustață.