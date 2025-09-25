Anunțul făcut de Rakow înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Conference League

Rakow, , este una dintre . Ce anunț au făcut polonezii înaintea debutului în actualul sezon al competiției.

Anunțul lui Rakow înainte de meciul cu Universitatea Craiova

Rakow și Universitatea Craiova se întâlnesc în prima etapă din Conference League, partida fiind găzduită de polonezi joi, 2 octombrie, de la ora 22:00. Adversara oltenilor a făcut un anunț important înaintea confruntării. Mai exact, polonezii au pus în vânzare pachetele pentru cele 3 meciuri de pe teren propriu din faza ligii Conference League, anunțând de asemenea și stadionul unde își vor disputa meciurile considerate acasă.

„După cum știți, meciurile de acasă ale lui Raków din UEFA Conference League vor avea loc pe ArcelorMittal Park din Sosnowiec. Ne-am familiarizat deja cu această locație în timpul meciului nostru de calificare la Liga Campionilor împotriva lui FC Copenhaga și al fazei grupelor Europa League, unde am înfruntat Atalanta BC, Sporting Lisabona și Sturm Graz. Ați creat o atmosferă incredibilă la toate aceste meciuri. Credem că, în ciuda distanței, vom fi cu toții din nou împreună în tribune și vom lupta împreună pentru victorii europene!”, au transmis cei de la Rakow pe

Echipa din Ekstraklasa poloneză va vinde pachetele în 2 etape, în funcție de loialitatea suporterilor (de la deținătorii de abonamente până la simpli spectatori). Meciurile vizate în aceste pachete sunt cele 3 de pe teren propriu: cu Universitatea Craiova (2 octombrie), Rapid Viena (27 noiembrie) și Zrinjski Mostar (11 decembrie).

„A doua toamnă din istoria Europei este aproape. Haideți să o petrecem împreună în tribune și să o susținem pe Raków în lupta sa pentru succesul european!”, au mai scris cei de la Rakow.

Rakow, situație dezastruoasă în clasament

După 8 meciuri disputate în campionat, Rakow se află pe locul 15 din 18, cu 8 puncte, în timp ce Universitatea Craiova este liderul SuperLigii, cu 23 de puncte acumulate în primele 10 etape. Polonezii au remizat în utlima etapă, 2-2 cu Lech Poznan, precum și în urmă cu două runde, când au înregistrat un 1-1 cu Legia Varșovia, echipa lui Edi Iordănescu.