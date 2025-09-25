Sport

Anunțul făcut de Rakow înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Conference League

Rakow, una dintre adversarele din acest sezon de Conference League pentru Universitatea Craiova, a luat o decizie. Ce au comunicat polonezii înaintea startului de campanie.
Mihai Dragomir
25.09.2025 | 16:25
Anuntul facut de Rakow inaintea meciului cu Universitatea Craiova din Conference League
ULTIMA ORĂ
Rakow a făcut anunțul înaintea meciului cu Universitatea Craiova. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Rakow, echipa unde evoluează fundașul român Bogdan Racovițan, este una dintre adversarele Universității Craiova din Conference League. Ce anunț au făcut polonezii înaintea debutului în actualul sezon al competiției.

ADVERTISEMENT

Anunțul lui Rakow înainte de meciul cu Universitatea Craiova

Rakow și Universitatea Craiova se întâlnesc în prima etapă din Conference League, partida fiind găzduită de polonezi joi, 2 octombrie, de la ora 22:00. Adversara oltenilor a făcut un anunț important înaintea confruntării. Mai exact, polonezii au pus în vânzare pachetele pentru cele 3 meciuri de pe teren propriu din faza ligii Conference League, anunțând de asemenea și stadionul unde își vor disputa meciurile considerate acasă.

„După cum știți, meciurile de acasă ale lui Raków din UEFA Conference League vor avea loc pe ArcelorMittal Park din Sosnowiec. Ne-am familiarizat deja cu această locație în timpul meciului nostru de calificare la Liga Campionilor împotriva lui FC Copenhaga și al fazei grupelor Europa League, unde am înfruntat Atalanta BC, Sporting Lisabona și Sturm Graz. Ați creat o atmosferă incredibilă la toate aceste meciuri. Credem că, în ciuda distanței, vom fi cu toții din nou împreună în tribune și vom lupta împreună pentru victorii europene!”, au transmis cei de la Rakow pe pagina oficială.

ADVERTISEMENT

Echipa din Ekstraklasa poloneză va vinde pachetele în 2 etape, în funcție de loialitatea suporterilor (de la deținătorii de abonamente până la simpli spectatori). Meciurile vizate în aceste pachete sunt cele 3 de pe teren propriu: cu Universitatea Craiova (2 octombrie), Rapid Viena (27 noiembrie) și Zrinjski Mostar (11 decembrie).

„A doua toamnă din istoria Europei este aproape. Haideți să o petrecem împreună în tribune și să o susținem pe Raków în lupta sa pentru succesul european!”, au mai scris cei de la Rakow.

ADVERTISEMENT
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei
Digi24.ro
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei

Rakow, situație dezastruoasă în clasament

După 8 meciuri disputate în campionat, Rakow se află pe locul 15 din 18, cu 8 puncte, în timp ce Universitatea Craiova este liderul SuperLigii, cu 23 de puncte acumulate în primele 10 etape. Polonezii au remizat în utlima etapă, 2-2 cu Lech Poznan, precum și în urmă cu două runde, când au înregistrat un 1-1 cu Legia Varșovia, echipa lui Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte,...
Digisport.ro
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte, în italiană. "Acum își ridică pălăria în fața mea"
Florentin Pera și Bogdan Burcea și-au dat demisia de la naționala de handbal!...
Fanatik
Florentin Pera și Bogdan Burcea și-au dat demisia de la naționala de handbal! Haos cu două luni înainte de Campionatul Mondial
CCA, decizie bizară! Arbitrul din cauza căruia Rotaru și Cârțu au fost sancționați...
Fanatik
CCA, decizie bizară! Arbitrul din cauza căruia Rotaru și Cârțu au fost sancționați de FRF, delegat la Universitatea Craiova – Dinamo
Dinamo Kiev, decizie în privința lui Vladislav Blănuță. Gest surprinzător al fraților Surkis
Fanatik
Dinamo Kiev, decizie în privința lui Vladislav Blănuță. Gest surprinzător al fraților Surkis
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Ion Țiriac: 'Am luat 400 de milioane de euro, mulțumesc, la revedere!'
iamsport.ro
Ion Țiriac: 'Am luat 400 de milioane de euro, mulțumesc, la revedere!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!