Anunțul făcut de Rapid chiar în ziua de Paște: „Un nou capitol din povestea alb-vișinie!”

Rapid București a venit cu o nouă veste bună pentru suporterii „alb-vișinii” și nu numai chiar de Paște. Clubul din Giulești și-a lansat propriul vin, intitulat „Grenat et Blanc”. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre noul produs personalizat oferit de clubul din SuperLiga, de la sortimente până la locul de unde poate fi achiziționat.

Rapid a scos la vânzare propriul vin. Cum au descris giuleștenii noul produs

Rapid continuă să fie tot mai prezentă pe piața afacerilor. Echipa din SuperLiga oferă suporterilor săi tot mai multe posibilități de a fi aproape de club. După ce , echipa lui Dan Șucu a prezentat chiar în sfânta zi a Învierii Domnului noul vin cu însemnele clubului.

„Grenat et Blanc. Un nou capitol din povestea alb-vișinie. Lansăm, alături de Domeniile Averești, prima gamă de vinuri spumante Rapid – creată pentru momentele în care ne strângem laolaltă. Rosé Brut – vibrant, proaspăt, cu arome de fructe roșii. Alb Brut – echilibrat, cu note fine de citrice și flori albe.

În prima zi de Paște, la aceeași masă cu cei dragi, deschidem nu doar o sticlă, ci încă un motiv de a fi împreună. Oriunde. Oricând. Alb-Vișiniu. Vinurile spumante #GrenatEtBlanc sunt deja disponibile în magazinele Auchan”, este anunțul făcut de Rapid pe pagina oficială de Facebook.

„Giuleșteana”, berea pe care Rapid o lansa în 2022

Rapid nu este la primul episod când pune pe piață o băutură alcoolică. În toamna anului 2022, . Evenimentul a fost onorat atunci de Dan Șucu, Daniel Niculae (președintele echipei la acel moment) și Ion Manu, fostul mare portar al Rapidului.

Clubul semna atunci un parteneriat cu Auchan Crângași, unde a avut propriul stand cu produsul lansat. Berea are o alcoolemie de 5%, iar o sticlă de 500 ml are costa la apariția ei suma de 8,55 lei.