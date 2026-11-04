Anunțul Federației despre Jesus Owono, după moartea lui Jesus de Miguel

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după ce portarul advers, Jesus Owono, l-a lovit cu genunchiul în piept, în minutul 7 al prelungirilor partidei din etapa 12 a La Liga 2. După meci, un val de ură s-a răsfrânt asupra goalkeeperului lui FC Andorra.

Oficialii din Guineea Ecuatorială vor să îi ofere ajutor lui Jesus Owono

După tragedia care a făcut înconjurul lumii, federația de fotbal din țara natală a lui Jesus Owono, Guineea Ecuatorială, a transmis un comunicat prin care își exprimă regretul față de decesul lui Jesus de Miguel. Conducătorul forului de la Ciudad de la Paz, Venancio Tomás Ndong, a dezvăluit că portarul lui FC Andorra este profund afectat de evenimentul fatidic din duelul contra lui CD Tenerife. Mai mult, oficialii africani sunt dispuși să îi ofere ajutorul necesar pentru a trece peste perioada dificilă.

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”În atenția conducerii și a întregii familii a clubului CD Tenerife, Cu profundă tristețe și o durere imensă am primit vestea tragică a decesului jucătorului vostru, Jesús de Miguel. În numele Federației Guineene de Fotbal, precum și în nume personal, doresc să vă transmit cele mai sincere și îndurerate condoleanțe pentru această pierdere ireparabilă.

Fotbalul este o familie care, în astfel de momente, se unește în durere. Dorim să transmitem îmbrățișarea noastră solidară familiei sale, colegilor de echipă, staffului tehnic și tuturor suporterilor blanquiazules, care trec printr-o tristețe de nedescris.

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De asemenea, simt nevoia să îmi exprim întreaga noastră solidaritate și susținere față de jucătorul nostru Jesús Lázaro Owono. Știm că, fiind implicat fără voie în această fază fatală a jocului, trece printr-o situație de profundă suferință și dezolare. Din partea Federației Guineene de Fotbal îi oferim tot sprijinul nostru uman și profesional, conștienți de gravitatea acestui eveniment, pe care nimeni din sportul nostru nu și-ar dori vreodată să îl trăiască. Împărtășim durerea voastră și vă stăm pe deplin la dispoziție. Primiți respectul și sprijinul nostru sincer în aceste momente atât de dificile”, a transmis Venancio Tomás Ndong, președintele Federației de Fotbal a Guineei Ecuatoriale, printr-un .

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Jesus Owono și-a șters contul de Instagram

După ciocnirea violentă cu Jesus de Miguel, portarul lui FC Andorra a devenit ținta internauților. Jesus Owono a primit mai multe mesaje de amenințare cu moartea din partea fanilor lui CD Tenerife. pentru a nu mai fi supus insultelor suporterilor din Spania.

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Decizia portarului a venit înainte ca decesul lui Jesus de Miguel să fie confirmat. Între timp, Jesus Owono deja restricționase comentariile de pe rețelele sociale și evita orice declarație publică. Totuși, potrivit , goalkeeperul lui FC Andorra ar dori să discute personal cu familia lui de Miguel, pentru a-și prezenta scuzele într-un cadru privat.