Anunțul LPF, după incidentele de la Cluj dintre Bergodi și Cordea! Când se judecă scandalul momentului

Andrei Cordea și Cristiano Bergodi au văzut cartonașul roșu la finalul partidei CFR Cluj – U Cluj 3-2, după ce fotbalistul „feroviarilor” i-a adresat injurii tehnicianului italian, iar acesta a răspuns violent. Cei doi vor merge în fața Comisiei de Disciplină și Etică pentru a afla câte etape de suspendare vor primi.

Când se judecă scandalul dintre Andrei Cordea și Cristiano Bergodi

Judecata se va face pe baza raportului observatorului de meci, care deja a ajuns pe masa Comisiei de Disciplină și Etică, dar și pe baza raportului arbitrului central, Rareș Vidican. Dintre toate persoanele participante la meleul de la finalul partidei CFR Cluj – U Cluj, doar Andrei Cordea și Cristiano Bergodi, principalii implicați în acest scandal, au fost chemați în fața comisiei.

Scandalul de la Cluj va fi analizat în cadrul ședinței de miercuri, 11 februarie, de la ora 13:00, iar la finalul acesteia, dacă nu există amânare, atât Andrei Cordea, cât și Cristiano Bergodi vor ști pentru câte etape vor fi suspendați,

Ce anunț a făcut Liga Profesionistă de Fotbal cu privire la judecarea conflictului Cordea – Bergodi

Deoarece evenimentele de la finalul partidei dintre CFR Cluj și U Cluj fac parte dintr-un dosar aflat pe rolul Comisiei de Disciplină, Deciziile luate de comisii vor fi respectate, iar LPF va comunica public orice informație relevantă despre acest caz:

„Conform procedurilor regulamentare, toate aspectele legate de desfășurarea meciului și de comportamentul persoanelor implicate urmează să fie analizate și soluționate de organismele jurisdicționale competente din cadrul Federației Române de Fotbal”, a transmis Liga Profesionistă de Fotbal.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Andrei Cordea și Cristiano Bergodi la finalul partidei dintre CFR Cluj și U Cluj

Derby-ul Clujului este întotdeauna o partidă extrem de tensionată, însă de această dată lucrurile au scăpat de sub control. În direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA,

Tehnicianul italian a mers spre colțul terenului, acolo unde Dan Nistor și Andrei Cordea aveau o discuție aprinsă. Bergodi i-ar fi cerut lui Cordea să părăsească zona, iar fotbalistul i-a răspuns cu injurii. La câteva minute distanță, același Andrei Cordea a transmis gesturi obscene către banca tehnică a lui U Cluj, lucru care l-a scos din sărite pe antrenorul „șepcilor roșii”.

„Nu m-am dus spre el să-l bat. Nu există așa ceva. Eu sunt un om civilizat. M-am dus să-l întreb de ce a făcut așa ceva. Între jucători se poate întâmpla ceva, se mai spun vorbe urâte. Eu m-am dus la el și l-am luat de obraz. Am vrut să-i spun de ce a făcut asta. Eu nu l-am luat de gât. Ok, i-am pus mână în ceafă. Apoi, când s-a întors i-am pus mâna pe obraz. Nu am vrut să-l iau de gât. Nu fac eu astfel de lucruri urâte. Apoi, după mai multe secunde au venit toți ceilalți, Muhar și alți jucători.

Normal că i-am împins. Au mai venit și Djokovic, oameni din staff. S-a scris un lucru incredibil de urât despre mine: că am dat cu pumnul. Cu tot respectul, eu nu am dat cu pumnul. Nici în Cordea, nici în Muhar. Eu doar i-am împins, dar nu am dat cu pumnii. Nu există așa ceva. Eram foarte supărat. Eu am suferit mult. Când se spune de morți, de mamă, de asta.. eu am avut o soră care a murit de tânără”, a explicat Cristiano Bergodi în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.