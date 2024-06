Anunțul lui Cătălin Bordea, la aproape un an de la divorț: “A fost o chestie absolut fantastică”

La aproape un an de la divorț, Cătălin Bordea a făcut anunțul despre ce se întâmplă acum în viața lui. Comediantul s-a implicat în tot felul de activități.

Cătălin Bordea a făcut anunțul, la aproape un an de la divorț. Cu ce se ocupă comediantul

Anul 2023 nu a fost deloc unul ușor pentru Cătălin Bordea, care . La puțin timp de când actorul de stand-up comedy a anunțat despărțirea, s-a aflat că fosta sa soție, Livia, era într-o relație cu Spike, bun prieten cu acesta.

ADVERTISEMENT

În plus, la începutul acestui an, comediantul a avut parte de o altă încercare grea. Mama lui Cătălin Bordea s-a stins din viață la 55 de ani, după o luptă cu boala.

Cătălin Bordea a avut parte de o perioadă grea, însă încearcă să meargă mai departe și să se implice în diverse activități. Acesta a apelat la terapie după divorț, iar acum a vrut să facă ceva diferit din punct de vedere profesional.

ADVERTISEMENT

Mai exact, juratul de la iUmor s-a implicat într-un proiect caritabil, iar decizia de a participa a fost luată brusc. Este vorba despre prima cursă caritabilă cu Supereroi, care a avut loc pe 15 iunie. Prima ediție a fost bine primită de public.

Actorul de stand-up comedy spune că asemenea activități îi aduc fericire și că ar vrea să se mai implice și anul viitor în acest proiect.

ADVERTISEMENT

“A fost o chestie absolut fantastică. Într-o seară mă duceam la club și am avut o idee (…) S-a întâmplat după o idee, totul s-a întâmplat după ce am început eu terapia și eram ok, adică mă descurcam cu lucruri și eram:

‘Băi, ești nebun la cap?’ Ăla e ca un supererou pentru mine, serios, și mergeam pe Victoriei acolo și, inițial, mă gândeam să îl fac toată Victoria și să văd mulți supereroi care aleargă pentru o chestie de genul ăsta, pentru un centru de psihoterapie”, a povestit Cătălin Bordea la .

ADVERTISEMENT

Cătălin Bordea va juca într-un film

Întrebat , Cătălin Bordea a spus că nu. În schimb, sunt alte lucruri pe care se poate concentra, cum ar fi faptul că a fost contactat de regizorul unui film

Acesta i-a oferit comediantului rolul principal, spunând că a fost scris cu gândul la el. Cu toate acestea, juratul de la iUmor ar fi putut pierde rolul, deoarece nu a răspuns la telefon.

“Singur toată viața, ce să fac… (….) Au venit niște lucruri așa interesante în viața mea. Dar era să pierd rolul pentru că nu am răspuns la telefon, nici măcar de ziua mea (…)

M-a sunat câteva zile la rând (n.r. regizorul și scenaristul filmului) și aveam numărul lui și mă gândeam ce vrea. I-am dat un mesaj și mi-a spus să răspund, că e de bine.

Mi-a spus că e rol principal, fără casting, fără nimic, că l-a scris cu gândul la mine”, a mai spus Cătălin Bordea la Antena Stars.