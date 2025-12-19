Anunțul lui Daniel Bîrligea înainte de FCSB – Rapid: „Nu forțez nimic!”. Ce decizie a luat vârful campioanei

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea avea șanse mici să mai joace fotbal în 2025. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Bîrligea a vorbit despre starea sa de sănătate.

Daniel Bîrligea, nerăbdător să joace în FCSB – Rapid

FCSB – Rapid este ultimul meci mare al anului în SuperLiga. Derby-ul de pe Arena Națională este programat duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00. Foarte probabil, Daniel Bîrligea va începe ca titular la roș-albaștri, chiar dacă n-a mai jucat din 27 noiembrie.

„Mă simt bine. Am încercat să fiu aproape 100% refăcut, mai ales că-mi doresc să joc în acest meci foarte important. Recuperarea a început mai greu, cu o orteză, care nu m-a lăsat să fac activitate deloc, doar să merg.

Au fost niște dureri la început, dar apoi a fost din ce în ce mai bine. După ce am scăpat de vânătăi și umflături, am început cu antrenamentele”, a declarat Daniel Bîrligea, potrivit

Rapid este victima preferată a lui Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea se anunță asul din mâneca lui Elias Charalambous pentru duelul cu giuleștenii. Atacantul brăilean se transformă când vede alb și vișiniu. În calitate de jucător al FCSB-ului, „Bîrli-Gol” a marcat 3 goluri în 3 meciuri cu gruparea de sub Podul Grant.

„Dorința de a juca, m-a făcut să-mi revin mai repede. Este și ultimul meci al anului și am vrea să închidem 2025 cu bine și să ajut echipa măcar pe ultima sută de metri. Plus că este un derby cu miză mare.

Accidentarea medicală este entorsă la gleznă, de gradul 3, cu ruptură de ligament. Unul, total, altul parțiual, iar la un al treilea a fost întindere. Trebuia să stau între patru și șase săptămâni, dar am revenit mai repede. Nu forțez nimic, mă simt foarte bine.

Medicii spun mereu cât e maximul într-o astfel de situație, dar până la urmă fizicul decide”, a mai spus atacantul de la FCSB.