Anunțul lui Edi Iordănescu despre revenirea în antrenorat: „Până atunci, cel târziu!”

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu este, de un an, liber de angajament după despărțirea de polonezii de la Legia Varșovia. Fostul selecționer al României așteaptă în orice moment să revină în circuit, dezvăluind recent care este starea ofertelor pe care le are, dar și că vrea să semneze un nou contract nu mai târziu de luna decembrie a acestui an.

Edi Iordănescu a vorbit despre ofertele pe care le are

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că , echipa din Championship. Antrenorul român a mai fost ofertat în ultima perioadă din țări precum Anglia, Italia, Israel și chiar Polonia, unde a activat cel mai recent. Zilele trecute, Edi Iordănescu a postat un în care a explicat în ce situație se află, iar acum a spus că nu va ascunde nici măcar un moment dacă va bate palma cu o nouă formație.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Cât este zvon și cât de mult este adevăr în legătură cu oferta lui Watford?) Sincer, mi-e foarte greu să comentez. Îmi doresc foarte repede să revin în circuit. Este o pauză pe care nu mi-am dorit-o prelungită, să spun așa, dar nu toate lucrurile depind doar de tine. Ce mi-am dorit nu s-a concretizat din diverse motive, iar ce am avut în alte părți nu a fost neapărat ce mi-am dorit, ca proiect și condiții.

Referitor la posibilele oferte, chiar nu vreau să le comentez, fiindcă nu e genul meu. S-a scris foarte mult. Eu ce pot să spun este că, atunci când va fi ceva concret, presa noastră va afla, fiindcă eu tot timpul am fost deschis, am comunicat și am arătat foarte mult respect!”, a spus inițial fostul selecționer al naționalei României.

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu vrea să semneze un nou contract până la finalul anului

Ulterior, Edi Iordănescu a transmis care este termenul limită în care vrea să revină pe banca tehnică. Antrenorul a spus că este dispus să semneze un nou angajament nu mai târziu de luna decembrie a acestui an. „Dar multe speculații care au apărut nu îmi fac bine nici mie, întrucât lumea tinde să interpreteze greșit deciziile mele sau eventualele posibilități pe care le-aș refuza. Eu mi-aș dori ca până în iarnă, până în decembrie cel târziu, să fiu din nou în activitate”, a mai spus Edi Iordănescu în exclusivitate la , pe VOYO SPORT 1.

ADVERTISEMENT