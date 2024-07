Gică Hagi, anunțul mult așteptat după Farul – FC Botoșani 0-1 privind venirea pe banca naționalei României: „Pentru mine e foarte important”

Farul a pierdut pentru a doua oară pe teren propriu în acest sezon. „Marinarii” , în etapa a 3-a din SuperLiga. Fosta campioană a României nu a reușit să marcheze în primele 3 meciuri din noul sezon și ocupă penultimul loc în clasament, cu doar 1 punct.

Anunțul lui Gică Hagi după Farul – FC Botoșani 0-1 privind venirea pe banca naționalei României

de a deveni selecționerul naționalei României, după plecarea lui Edi Iordănescu. Managerul tehnic al Farului a anunțat după înfrângerea Farului cu FC Botoșani că își va face publică decizia în cursul zilei de luni, 29 iulie.

„N-am zis că după conferința de presă (n.r. zice răspunsul). Nu discut, am acceptat proiectul la Farul. L-am început acum doi ani și ceva. Restul cam asta e. Vom vedea mâine, o să auziți mâine lucruri clare.

Nu fac nicio conferință, o să scriu un comunicat. Îl voi suna mâine pe președintele Burleanu, o să-i zic și după o să știți și dumneavoastră. Pentru mine Farul e foarte importantă”, a spus Gică Hagi.

Gică Hagi a tras concluziile după Farul – FC Botoșani 0-1: „Sunt concluzii dure”

Singurul gol al meciului Farul – FC Botoșani (0-1) a fost marcat de Ștefan Bodișteanu. Atacantul crescut la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”, transferat în această vară de FC Botoșani, s-a bucurat cu un gest arogant după reușita din minutul 48.

„Sunt dure concluziile. E un moment greu, nu ne așteptam. Probabil că nu ești pregătit bine, trebuie să înveți. Trebuie să trecem peste ele, de-asta vin aceste momente grele, să devii mai bun, să te învețe unde ai greșit.

Sunt echilibrat, ce ai făcut ieri nu mai e valabil astăzi. Trebuie să fie focusați pe ce e în față, să fie ambițioși, să revenim la ale noastre. Trebuie să aducem echipa unde a fost.

În fotbal totul durează o zi, așa a durat și succesul. Dacă nu ești pregătit vin și astfel de momente. De mâine trebuie să o luăm de la zero. Fiecare trebuie să dea ce are mai bun.

Ce rost are să vorbesc în momentul de față. Am dominat 99% din meci, am avut o singură greșeală în defensivă. Puteam să avem mult mai multe ocazii, dar stăm prost în ultimii 30 de metri. Ce am văzut la antrenament s-a întâmplat la meci”, a mai spus Gică Hagi.