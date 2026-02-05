I-a mărit salariul! Anunțul lui Gigi Becali după FCSB – Botoșani 2-1: „Dublu”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Gigi Becali, anunț despre Matei Popa după FCSB – FC Botoșani 2-1

, și s-a apropiat la doar două puncte de zona play-off. La final, Gigi Becali a vorbit despre importanța faptului că gruparea „roș-albastră” a evoluat fără un jucător de câmp U21, .

FCSB are două victorii consecutive cu Matei Popa în poartă, iar Gigi Becali a dezvăluit că i-a dublat salariul tânărului portar. De asemenea, patronul campioanei a anunțat că fotbaliștii care au acuzat accidentări spre finalul partidei cu FC Botoșani nu au vreo problemă gravă. „Contează mult asta (n.r. că e Popa, under, în poartă). Toma, nu zic, săracul aleargă, dar trebuie altceva la fotbal. Acum extremele noastre, Miculescu și Cisotti, sunt cele mai bune, poate doar Baiaram, dar el nu face faza defensivă.

Stai să vezi mare pierdere, că acum vine și Dawa, nu are nimic nici Cisotti, nici Thiam. Ce să facem și noi? Trăgeau de timp, Cisotti nimic nu are. Toată echipa, nu poți să spui doar de Thiam că a dat gol, și Cisotti, și Miculescu.

Nu mai spun de ăsta, fundașul central, Andre Duarte. Nu mai spun portarul, el a salvat golul ăsta (n.r. la Mailat). I s-a mărit puțin (n.r. salariul lui Popa), doar puțin, adică i s-a dublat, dar cu promisiunea că i-l triplăm la anul, dacă rămâne în poartă”, a afirmat patronul FCSB-ului la .

Știre în curs de actualizare