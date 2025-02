Anunțul lui Gigi Becali pentru Răzvan Lucescu este 100% exact: primul 11 al celor de la FCSB contra lui PAOK Salonic

. Cele două echipe luptă pentru calificarea în optimile de finală ale Europa League. FANATIK a aflat primul 11 pe care Elias Charalambous, antrenorul roș-albaștrilor, îl va trimite pe teren.

FCSB – PAOK. Echipa de start aleasă de Elias Charalambous

FCSB pleacă cu un avantaj important. În manșa tur, bucureștenii s-au impus cu 2-1 pe „Toumba” după o revenire de zile mari. Grecii au deschis scorul în prima repriză, dar Gheorghiță și Dawa, doi jucători introduși în partea secundă, au întors scorul.

Acum, FCSB trebuie să reziste în fața echipei lui Răzvan Lucescu. Grecii vin la București cu gândul la revanșă. Campioana României a demonstrat în acest sezon că poate face față cu brio în meciurile cu miză uriașă.

FANATIK a aflat ce s-a decis la ședința tehnică din dimineața zilei de joi, 20 februarie. Așa cum Gigi Becali a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA încă de luni, FCSB va utiliza aceeași formulă de joc ca la meciul tur. Elias Charalambous nu va schimba nimic în primul 11.

FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Popescu, Radunovic – Șut, Chiricheș – Miculescu, Cisotti, Fl. Tănase – Bîrligea.

Gigi Becali nu schimbă echipa câștigătoare

Se pare că cei de la FCSB sunt conservatori în ceea ce privește formula de joc.

„Nu mai vreau să fac aroganțe, numai asta spun. Am învățat asta de la tatăl lui, echipa câștigătoare nu se schimbă și am spus totul cu asta. Îi transmit mesajul pe care l-am învățat de la Mircea Lucescu. I-am spus bătrânul cu respect, nu cu dispreț.

Să ne mândrim că avem bătrâni. Am zis bătrânul și îi spun bătrânul cu respect. Am învățat de la bătrânul Lucescu că echipa câștigătoare nu se schimbă, așa am învățat. Avem meci mare cu PAOK, i-am spus lui Meme că nu mă interesează Buzău”, a declarat Gigi Becali luni dimineață la FANATIK SUPERLIGA.

Rămâne de văzut dacă această tactică va fi una de succes. Grecii nu se pot baza pe Taison, întrucât veteranul brazilian a fost eliminat în meciul tur. În plus, Shortire, puștiul crescut de Manchester United, este răcit și cel mai probabil va rata meciul.