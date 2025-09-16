Anunțul lui Mihai Stoica, după ce Gigi Becali a promis revoluție la FCSB: „Aceia sunt jucătorii care vor fi scoși de pe listă”

FCSB nu a adunat decât 7 puncte în clasamentul SuperLigii după 9 etape, iar situația se complică din ce în ce mai tare. până la fereastra de transferuri din iarnă. Mihai Stoica este sigur că fotbaliștii campioanei își vor reveni.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Mihai Stoica despre revoluția anunțată de Gigi Becali la FCSB: „Sunt aceiași jucători”

Mihai Stoica nu-și poate explica însă este sigur că jucătorii ce făceau performanțe mari în urmă cu câteva luni nu pot uita fotbalul într-un timp atât de scurt. Totuși, dacă FCSB nu va începe să adune puncte, oficialul „roș-albaștrilor” crede că Gigi Becali va dori să scoată mai mulți fotbaliști de pe listă:

„Nu știu dacă va fi revoluție sau nu, dar a spus de multe ori că vrea să mai cumpere. Probabil că jucătorii care nu vor da randament sunt în pericol să fie scoși de pe listă, dacă într-adevăr își duce la capăt amenințările. Eu cred că aceiași fotbaliști au dominat 2 ani competiția internă și au făcut performanțe anul trecut remarcabile în Europa se pot restarta și pot intra din nou pe un trend ascendent și pot face rezultate și în campionatul nostru.

ADVERTISEMENT

Eu nu-mi explic și nu cred că nu vom ajunge în play-off. Distanța e mare, e adevărat, dar nu cred. În play-off, știm bine, e alt campionat”, a declarat Mihai Stoica la

Sunt Darius Olaru și Florin Tănase complementari? Care este opinia lui Mihai Stoica

Florin Tănase și Darius Olaru sunt doi fotbaliști cu calități fotbalistice extraordinare și ambii au reușit lucruri mărețe alături de FCSB, însă Mihai Stoica este de părere că cei doi nu pot juca împreună, deoarece randamentul lor este maxim pe aceeași poziție:

ADVERTISEMENT

„A fost o discuție mai veche cu Olaru și Tănase în același timp pe teren. Chestia asta nu e ceva ieșit din comun. Naționala Italiei avea doi jucători care nu puteau să joace în același timp. Del Piero și Totti. Poate am uitat, dar cam așa era, vorbesc de cel mai înalt nivel.

ADVERTISEMENT

Cert este că amândoi joacă aceeași poziție. Trebuie ca unul dintre ei să joace altă poziție și nu știi dacă pe poziția respectivă este mai bun decât ce avem noi la ora actuală pe acea poziție. Sunt multe meciuri, noi jucăm la 3 zile cel puțin până în februarie. Cupa României a devenit mai importantă decât calificarea în play-off”, a explicat managerul general al FCSB.