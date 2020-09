Anunțul lui Nelu Tătaru înainte de începerea școlilor și a grădinițelor. Cine va purta mască

În cursul zilei de marți, 1 septembrie, Nelu Tătaru, alături de Monica Anisie, ministrul de la Educației, au oferit mai multe detalii despre începutul școlilor și a grădinițelor.

În cadrul ieșirii publice, ministrul Sănătății a anunțat, printre altele, că părinții nu vor mai fi obligați să dea declarație pe proprie răspundere înainte de a-și trimite copiii la școală şi că aceasta va fi înlocuită de un triaj observațional.

Totodată, oficialul din Sănătate a anunțat care sunt copii din România pentru care regula obligativității purtării măștii de protecție nu se va aplica din 14 septembrie.

Ministrul Nelu Tătaru anunță ce copii vor purta mască după startul școlilor și a grădinițelor

Ministrul Sănătății din Guvernul Orban, Nelu Tătaru, a anunţat marți, într-o conferinţă de presă, condiţiille în care se va desfăşura noul an şcolar.

”Condiţiille în care se vor desfăşura acest an şcolar: distanţare, dezinfecţie, portul măştii. Adaptarea acestor condiţii la fiecare unitate şcolară a impus un efort maxim în ultimele două luni.

Pe 7 septembrie, INSP va face public evaluarea epidemiologică la fiecare unitate administrativ – teritorială, în funcţie de care se va face deschiderea anului şcolar pentru fiecare unitate şcolară în parte.

Pe 10 septembrie, consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare vor prezenta comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, DSP-urilor şi Inspectoratelor Şcolare scenariul la care s-au hotărât să înceapă anul şcolar.”, a spus oficialul guvernamental.

În ceea ce privește masca de protecție, Tătaru spune că aceasta va fi în vigoare pentru toți copiii, cu excepția celor în vârstă de până la 5 ani. “Copiii de la grădiniță, până la cinci ani, nu vor purta mască”, a anunțat în această dimineață ministrul Sănătății.

Nelu Tătaru oferă libertate de decizie Inspectoratelor Școlare

Tot marți, Nelu Tătaru a anunțat că unitățile de învățământ, sub coordonarea DSP-urilor, ISJ-urilor şi comitetelor pentru situaţii de urgenţă, vor avea libertate de decizie în procesul educațional și în măsurile aferente privind scenariile de reluare a orelor.

Ministrul a spus că decizia privind scenariile ce vor fi aplicate va fi lăsată la latitudinea şcolilor. Ministrul Sănătăţii a precizat că INPS va prezenta o evaluare a situaţiei pentru fiecare localitate.

”Libertatea va fi acordată unităților de învățământ sub coordonarea inspectoratelor școlare și a comunității Comitetul pentru Situații de Urgență este acea de centralizare în contextul în care vrem ca fiecare unitate școlară să înceapă pe un scenariu particular acest an școlar.

Primordială pentru a începe în acel scenariu 1, verde, este distanțarea”, a adăugat Tătaru.