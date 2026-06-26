Sport

Anunțul misterios al lui Dinamo care a devenit rapid viral printre fani: „Mai aproape decât pare”

Dinamo își ține fanii în suspans în legătură cu noul transfer! Ce a postat clubul din „Ștefan cel Mare” și cum au reacționat suporterii: „Mai aproape decât pare”
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.06.2026 | 11:07
Anuntul misterios al lui Dinamo care a devenit rapid viral printre fani Mai aproape decat pare
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Anunțul misterios al lui Dinamo care a devenit rapid viral printre fani. Foto: Facebook
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Dinamo se pregătește să anunțe oficial transferul lui Alaa Bellaarouch (24 de ani), despre care FANATIK a informat în exclusivitate. Fanii sunt nerăbdători ca aducerea portarului marocan de la Braga să se consemneze cât mai repede, iar în acest sens au primit un indiciu important din partea clubului în cursul zilei de vineri, aproape de ora prânzului.

Dinamo a confirmat deja parțial aducerea lui Alaa Bellaarouch

„Câinii” au făcut o postare pe pagina oficială de Facebook în care un fotbalist care seamănă destul de mult cu fostul jucător de la Strasbourg apare într-o oglindă retrovizoare a unei mașini, alături de mesajul, în limba engleză: „Obiectele din oglindă sunt mai aproape decât par”, semn destul de clar că urmează ca în scurt timp un nou transfer să fie confirmat oficial. Și, bineînțeles, în principiu va fi vorba despre Bellaarouch.

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La scurt timp, fanii lui Dinamo au început să comenteze la această postare. Unii dintre ei i-au urat deja bun venit lui Alaa Bellaarouch, în vreme ce alții au transmis felicitări clubului pentru modul în care este făcută comunicarea în ultima perioadă: „Inspirată ideea”, „Îmi plac tot mai mult postările oficiale. Și nu doar pentru că vin și transferuri. Felicitări acolo, la comunicare!”. 

Anunțul oficial este deci așteptat în scurt timp

Alaa Bellaarouch a ajuns de joi în cantonamentul din Polonia al lui Dinamo și este așteptat să fie adus sub formă de împrumut pentru un sezon de la Braga, cu opțiune de transfer definitiv în vara anului viitor în schimbul sumei de 500.000 de euro. Din acești bani, jumătate vor fi redirecționați de portughezi către Strasbourg, club care încă păstrează 50% din drepturile federative ale portarului marocan.

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Bellaarouch a debutat în Ligue 1 într-un meci cu PSG, în care i-a apărat un penalty lui Kylian Mbappe. Venirea lui în „Ștefan cel Mare” ar fi sinonimă în principiu cu plecarea lui Devis Epassy, portarul titular de până acum. În cursul zilei de joi, dinamoviștii au oficializat și aducerea lui Martin Pascual, fundaș central spaniol în vârstă de 26 de ani, ultima dată la Mirandes în La Liga 2, despre care tot FANATIK a informat în exclusivitate în urmă cu doar câteva zile. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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