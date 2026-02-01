Anunțul momentului: Baroan pleacă de la Rapid! Toate detaliile transferului: „Luni semnăm actele!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În ciuda unui debut excelent în tricoul lui Rapid, cu o „dublă” contra celor de la FC Botoșani, în luna august (un meci încheiat cu scorul de 2-1 pe Giulești), Antoine Baroan nu și-a continuat această formă la echipa lui Costel Gâlcă. Un oficial important al echipei alb-vișinii a anunțat plecarea fotbalistului.

Ce se întâmplă cu Antoine Baroan: atacantul pleacă de la Rapid! Toate detaliile transferului

Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid București, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre ultimele mutări de trupe din lotul lui Costel Gâlcă. În mare parte, jucătorii din acest moment sunt bătuți în cuie, iar șansele de veniri sau plecări sunt minime.

. Vârful francez, scos din lot de antrenorul giuleștenilor încă de anul trecut, va pleca de la Rapid. În exclusivitate la FANATIK, Victor Angelescu a oferit detaliile transferului jucătorului de 25 de ani.

„Singurul jucător care mai pleacă, probabil Baroan. Luni, sper eu, să definitivăm transferul. (n.r. unde pleacă Baroan?) În străinătate pleacă. E un împrumut, cu opțiune. (n.r. la ce echipă va ajunge?) Nu aș vrea să anunț echipa, pentru că până la urmă e treaba lor. E în Europa destinația jucătorului, într-un campionat destul de puternic.

(n.r. ce sumă va încasa Rapid pentru transfer?) Avem o opțiune pentru suma cu care l-am cumpărat (n.r. 400.000 de euro). Este și opțiunea de un transfer definitiv. Este acum un împrumut cu opțiune și vedem la vară dacă sunt mulțumiți cei de la clubul unde ajunge”, a afirmat oficialul din Giulești.

În ceea ce-i privește pe ceilalți jucători ai lui Costel Gâlcă despre care s-a vorbit, acționarul minoritar din Giulești a mai spus că nu va pleca nimeni. „(n.r. Mai există vreo șansă să plece vreun titular?) În acest moment nu cred. (…) Noi nu avem nicio ofertă pentru Borza”, spune Angelescu.

Ce spune președintele Rapidului despre evoluțiile lui Moruțan și Paraschiv

După ce au atras atenția în victoria de la Arad cu UTA, în meciul cu U Cluj (scor 0-2). În ciuda eșecului cu ardelenii, Angelescu a spus că i-a plăcut cum s-au mișcat cele două achiziții. Un plus pentru Moruțan din partea oficialului giuleștean.

„Mi s-a părut unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. A făcut un meci bun, dar e normal într-un fel. El de aceea a fost adus, să facă diferența. A făcut un meci ok ieri. Noi știm că poate mult mai mult. Dacă va fi apt, în play-off, ne așteptăm să facă diferența. Mi-a plăcut și cu număr 10, și în banda dreaptă. E un jucător care, repet, e peste nivelul campionatului.

Cât despre Paraschiv, la el trebuie să ne gândim că a jucat foarte puțin. El nu are meciuri în picioare. Față de meciul cu UTA a fost un pic mai șters. Și la el, să joci două meciuri titular, nu i-a fost ușor. Sper ca, ușor, ușor, să își intre în ritm”, a punctat Victor Angelescu.