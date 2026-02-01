Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Anunțul momentului: Baroan pleacă de la Rapid! Toate detaliile transferului: „Luni semnăm actele!”. Exclusiv

Victor Angelescu, președintele clubului Rapid, a făcut un anunț de ultimă oră despre Antoine Baroan. Unde se va transfera francezul venit în vara lui 2025 în Giulești.
Adrian Baciu
01.02.2026 | 12:06
Anuntul momentului Baroan pleaca de la Rapid Toate detaliile transferului Luni semnam actele Exclusiv
breaking news
Antoine Baroan pleacă de la Rapid. Toate detaliile transferului. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În ciuda unui debut excelent în tricoul lui Rapid, cu o „dublă” contra celor de la FC Botoșani, în luna august (un meci încheiat cu scorul de 2-1 pe Giulești), Antoine Baroan nu și-a continuat această formă la echipa lui Costel Gâlcă. Un oficial important al echipei alb-vișinii a anunțat plecarea fotbalistului.

Ce se întâmplă cu Antoine Baroan: atacantul pleacă de la Rapid! Toate detaliile transferului

Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid București, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre ultimele mutări de trupe din lotul lui Costel Gâlcă. În mare parte, jucătorii din acest moment sunt bătuți în cuie, iar șansele de veniri sau plecări sunt minime.

ADVERTISEMENT

O situație aparte este cu Antoine Baroan. Vârful francez, scos din lot de antrenorul giuleștenilor încă de anul trecut, va pleca de la Rapid. În exclusivitate la FANATIK, Victor Angelescu a oferit detaliile transferului jucătorului de 25 de ani.

Singurul jucător care mai pleacă, probabil Baroan. Luni, sper eu, să definitivăm transferul. (n.r. unde pleacă Baroan?) În străinătate pleacă. E un împrumut, cu opțiune. (n.r. la ce echipă va ajunge?) Nu aș vrea să anunț echipa, pentru că până la urmă e treaba lor. E în Europa destinația jucătorului, într-un campionat destul de puternic.

ADVERTISEMENT
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul....
Digi24.ro
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”

(n.r. ce sumă va încasa Rapid pentru transfer?) Avem o opțiune pentru suma cu care l-am cumpărat (n.r. 400.000 de euro). Este și opțiunea de un transfer definitiv. Este acum un împrumut cu opțiune și vedem la vară dacă sunt mulțumiți cei de la clubul unde ajunge”, a afirmat oficialul din Giulești.

ADVERTISEMENT
I-a lăsat
Digisport.ro
I-a lăsat "mască"! Soția lui Robert Lewandowski a făcut anunțul în direct la TV

În ceea ce-i privește pe ceilalți jucători ai lui Costel Gâlcă despre care s-a vorbit, acționarul minoritar din Giulești a mai spus că nu va pleca nimeni. „(n.r. Mai există vreo șansă să plece vreun titular?) În acest moment nu cred. (…) Noi nu avem nicio ofertă pentru Borza”, spune Angelescu.

Ce spune președintele Rapidului despre evoluțiile lui Moruțan și Paraschiv

După ce au atras atenția în victoria de la Arad cu UTA, Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv nu au mai ajutat Rapidul în meciul cu U Cluj (scor 0-2). În ciuda eșecului cu ardelenii, Angelescu a spus că i-a plăcut cum s-au mișcat cele două achiziții. Un plus pentru Moruțan din partea oficialului giuleștean.

ADVERTISEMENT

Mi s-a părut unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. A făcut un meci bun, dar e normal într-un fel. El de aceea a fost adus, să facă diferența. A făcut un meci ok ieri. Noi știm că poate mult mai mult. Dacă va fi apt, în play-off, ne așteptăm să facă diferența. Mi-a plăcut și cu număr 10, și în banda dreaptă. E un jucător care, repet, e peste nivelul campionatului. 

Cât despre Paraschiv, la el trebuie să ne gândim că a jucat foarte puțin. El nu are meciuri în picioare. Față de meciul cu UTA a fost un pic mai șters. Și la el, să joci două meciuri titular, nu i-a fost ușor. Sper ca, ușor, ușor, să își intre în ritm”, a punctat Victor Angelescu.

Andrei Cordea a reacționat după ce a fost catalogat ca fotbalist „expirat”. Cine...
Fanatik
Andrei Cordea a reacționat după ce a fost catalogat ca fotbalist „expirat”. Cine l-a convins să aleagă CFR Cluj, și nu FCSB. Exclusiv
“Străin mai denigrat decât Elias Charalambous n-a existat în România!”. Scut în faţa...
Fanatik
“Străin mai denigrat decât Elias Charalambous n-a existat în România!”. Scut în faţa antrenorului de la FCSB după ieşirea cipriotului de la conferinţă
Gigi Becali mai vrea trei transferuri la FCSB: „Avem o listă destul de...
Fanatik
Gigi Becali mai vrea trei transferuri la FCSB: „Avem o listă destul de lungă!” Care sunt posturile vizate. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Un grand al Europei a ajuns la un acord cu fotbalistul de 40.000.000...
iamsport.ro
Un grand al Europei a ajuns la un acord cu fotbalistul de 40.000.000 de euro dorit de Cristi Chivu la Inter
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!