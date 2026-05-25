Anunțul momentului despre Daniel Pancu la Rapid: „Am vorbit cu Dan Șucu”

Cei de la Rapid nu pierd timpul și, conform planului, deja au început negocierile cu Daniel Pancu pentru a-i urma pe banca echipei bucureștene lui Constantin Gâlcă.
Catalin Oprea
25.05.2026 | 16:22
Daniel Pancu s-a înțeles cu cei de la Rapid. Foto: Sport Pictures
Acționarul minoritar de la Rapid, Victor Angelescu, a anunțat că discuțiile cu Daniel Pancu s-au finalizat cu succes și acesta urmează să devină noul antrenor al echipei giuleștene. Tehnicianul se va despărți de CFR Cluj, după ce o să achite clauza de reziliere, și va reveni la echipa sa de suflet.

Daniel Pancu a bătut palma cu Rapid

Victor Angelescu spune că urmează să se semneze contractul dintre Daniel Pancu și Rapid, în zilele viitoare, iar astfel confirmă despărțirea de Constantin Gâlcă. Mutarea girată și de Dan Șucu, cel care este acționarul majoritar de la formația bucureșteană, a fost dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. De asemenea, site-ul nostru a dezvăluit în exclusivitate că viitorul antrenor al giuleștenilor pregătește o adevărată revoluție la Rapid.

”Încă nu este semnat și contractat, că mai avem astăzi meci, dar suntem înțeleși. Ne-am înțeles și urmează să-și încheie și el socotelile cu CFR și să semneze contractul cu noi. Deci 99% suntem înțeleși. În momentul în care în acest play-off exista posibilitatea ca antrenorul să nu-și îndeplinească ce îi cerusem prin contract, trebuia să avem un plan B.

Am vorbit cu Marius Bilașco, eu am rămas în relații bune cu el, am vorbit cu domnul Șucu, trebuia să avem ceva pregătit. La începutul play-off-ului am făcut planul legat de ce se întâmplă dacă ne calificăm în Europa, dacă nu. Din păcate am avut un play-off execrabil și a trebuit să schimbăm antrenorul”, a spus Victor Angelescu pentru Digi Sport.

Planul lui Daniel Pancu pentru Rapid. Ce jucători vrea să transfere

Daniel Pancu are deja un plan bine stabilit pentru lotul Rapidului. Tehnicianul vrea să scape de Alex Dobre, cât și de alți doi jucători importanți, Denis Ciobotariu, cel care este nemulțumit de statutul său la echipă, dar și Daniel Paraschiv, atacant care este împrumutat de la Real Oviedo și care nu va mai continua în Giulești, pentru că nu va fi cumpărat.

La capitolul jucători doriți, se pare că mai mulți fotbaliști de la CFR Cluj ar putea să facă trecerea către Rapid, asta după ce au colaborat foarte bine cu Daniel Pancu. Portarul Mihai Popa și stoperii Sheriff Sinyan și Marian Huja ar fi pe lista tehnincianului, iar relația bună avută în Gruia ar putea ajuta la aducerea acestora în Giulești.

