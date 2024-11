Anunțul momentului despre Elodia. Mai trăiește? Dan Diaconescu, decizie surprinzătoare: “Reiau cazul la noul OTV”

Dan Diaconescu, anunţ surprinzător despre cazul Elodiei Ghinescu. Fostul patron al OTV-ului vine cu afirmaţii halucinante despre crima care a şocat întreaga Românie. Invitat la podcast-ul ”Sport şi Politică” moderat de Horia Ivanovici, Dan Diaconescu a răspuns la întrebarea care stă pe buzele tuturor: dacă mai este sau nu Elodia Ghinescu în viaţă.

Dan Diaconescu lămureşte cazul Elodiei

În data de 6 septembrie 2007 Elodia Ghinescu a fost declarată dispărută chiar de soţul ei, suspect principal de altfel. La scurt timp, în ziua de 18 septembrie, procurorii au demarat urmărirea penală faţă Cioacă. Bărbatul era pus sub acuzarea săvârşirii infracţiunii de omor calificat. Oamenii legii susţineau că în noaptea de 29 spre 30 august 2007, Cristian Cioacă şi-a ucis soţia, iar mai apoi a tranşat-o, împărţind bucaţile de cadavru în diferite locuri. Astfel, au început cercetări ample în rezolvarea cazului Elodiei Ghinescu, caz care nici până astăzi, la 17 ani distanţă, nu a fost soluţionat.

Dan Diaconescu a fost arestat pentru în anul 2010, ca mai apoi să fie eliberat condiţionat. După eliberare a avut interdicţie timp de 12 în televiziune. Acum că interdicţia a luat sfârşit, fostul patron OTV a fost invitat în emisiunea online a lui Horia Ivanovici, ”Sport şi Politică”, şi a făcut afirmaţii de ultimă oră. Întrebat dacă mai trăieşte sau nu, acesta a răspuns în stil ironic că avocata este vie şi face struguri. Lăsând gluma la o parte, Diaconescu a mărturisit că intenţionează să reia cazul Elodiei la noul OTV.

”Da. Elodia este vie şi face struguri acum. Nu ştiu răspunsul la această întrebare. Vreau să reiau cazul”, a declarat Dan Diaconescu în emisiunea lui Hoaria Ivanovici.

Dan Diaconescu face film după cazul Elodiei

Fostul prezentator TV are planuri mari pentru viitor şi spune că a demarat deja demersurile pentru un film despre cazul care a şocat o ţară întreagă. Filmul se va numi ”Elodia” şi va rula în cinematografe în septembrie 2025, estimează Dan Diaconescu. Ba mai mult, bărbatul visează ca filmul lui să intre şi pe platforma de streaming Netflix. Acesta spune că mereu a fost atras de cinematografie, însă lipsa timpului l-a făcut să renunţe la o carieră în lumea filmului.

”Filmul ”Elodia” va rula în cinematografe estimez în septembrie. Nu am ştiut că durează atât de mult. Eram în liceu şi părinţii mă întrebau ce vreau să mă fac. Le ziceam că dau la regie-film. Tot timpul mi-a plăcut să fac regie de film, dar în momentul în care am văzut că erau doar patru locuri, dacă nu luai la facultate înainte de ’89 te duceai în armată doi ani în loc de nouă luni.

M-am sucit şi nu m-am mai dus la regie de film în ultimul moment. Tot timpul mi-am dorit să fac şi eu regie de film. Nu am apucat că am stat tot timpul la televizor. Acum, că am avut liniştea asta acestor 12 ani de interdicţie, nu aveam interdictie în cinema şi am început proiectul ăsta să fac şi eu film în cinema. Cred că va dura 120 de minute. Mult timp am luat în calcul să fac un serial pentru Netflix sau pentru HBO.

Acum vreau să vin cu pelicula asta, dar nu am ştiut că durează atât de mult să faci un film adevărat. Cel mai probabil o să apară în septembrie 2025. Va fi filmul cu cele mai mari încasări ever, aşa cred eu. Întâi începe la cinema şi după o perioadă, când se stimge focul în cinema, vreau să îl dau la Netflix”, a mărturisit Dan Diaconesci în cadrul emisiunii.

”Nu este nici o dovadă clară că Cioacă este criminalul”

Din vorbă în vorbă, Diaconescu a dezvăluit că după eliberarea condiţionată a lui Cristian Cioacă, a luat dosarul întocmit de anchetatori şi a descoperit lucruri halucinante în el. Se pare că în dosarul de acuzare a lui Cristian Cioacă nu există nici o dovadă că fostul poliţist a ucis-o pe avocata Elodia Ghinescu. Fostul patron povesteşte că dosarul este secţionat pe volume, în primul fiind descrise amănunte legate de cumpărarea apartamentului în care cei doi foşti soţi locuiau.

”Acest caz eu l-am investigat când el era într-o cercetare a anchetatorilor. Între timp s-a terminat cercetarea, l-a condamnat pe Cioacă, s-a şi eliberat. Eu nu am avut niciodată acces la dosarul de anchetă că nu era public. Acum fiind condamnarea făcută, este public.

Mi-am făcut copii acasă şi am văzut lucruri halucinante în el. În momentul când am citit dosarul am văvut că nu există nici o dovadă clară că Cioacă e criminalul. Nu spun că el nu e criminal, dar în dosar nu există dovezi. Sunt multe volume în dosar. În primul volum descriu cum au cumpărat ei apartamentul la bloc. Insistă că din trei camere, ăştia au făcut două.

În camera copilului au pus un pat şi părinţii dormeau cu copilul care avea trei ani la momentul dispariţiei Elodiei şi se încheie un dosar fabulos în care dau poze, schiţe din apartamenbt. Patul în care dormea Elodia, copilul la mijoc şi Cioacă lângă. Aşa încheie primul volum”, a continuat el.

Crima Elodiei Ghinescu, un scenariu de film

În continuare, Diaconescu relatează din ce perspectivă este privit cazul Elodiei în dosarul de acuzare a lui Cioacă. Din actele oficiale reiese că fostul soţ al avocatei din Braşov şi-a ucis soţia din greşeală, în urma aflării că aceasta îl înşela, deşi el tocmai ce ajunsese acasă de la amantă. Panicat şi nemaiştiind ce să facă, a tranşat cadavrul şi l-a dus în locuri diverse.

Aici, omul de televiziune vine cu o nouă ipoteză: Cristian Cioacă a avut complici în fapta macabră pe care a săvârşit-o. De ce spune asta? Pentru că în dosar se specifică prezenţa lui Patrik, fiul celor doi care avea doar 3 ani la momentul acela.

Dan Diaconescu se întreabă cum ar fi putut să facă Cioacă aceste lucruri când în casă era copilul, dar mai ales cum a plecat din incintă să transporte cadavrul? Cu cel mic ce s-a întâmplat în acele momente? Nu ar fi putut să lase singur în casă un copil de doar 3 ani. Astfel că, ipoteza unui complice nu poate fi exclusă.

Volumul doi zice: ”Fapta”. În noaptea cutare, polişistul Cioacă a venit de la amanta sa. Elodia adormise cu laptopul pe burtă şi ăsta se uită pe ecranul laptopului. Acolo vede că vorbea şi ea cu un amant de-al ei. Ea se trezeşte, el se enervează şi scoate cureaua de polişist şi îi dă Elodiei peste faţă.

Ea cade cu tâmpla în noptieră şi cade jos într-o baltă de sânge. El îi ia pulsul, vede că a murit, se sperie şi o tranşează şi o duce într-o locaţie necunoscută. Oricum e un scenariu de film, pentru nu a fost niciun martor acolo să confirme. Ce observăm aici?

Observăm că nu mai scrie nimeni nimic de copil. Ai scris în volumul doi că cel mic dormea lângă Elodia. Ce făcea copilul când ăsta o bătea, când o tranşa şi mai ales ce făcea când Cioacă a dus bucăţi din cadavru în locaţii necunoscute. Adică poate el a făcut astea, dar nu singur”, a încheiat Dan Diaconescu.

