Anunțul momentului despre George Pușcaș: „A ajuns la un acord cu noul club”

Cariera lui George Pușcaș va continua tot în străinătate. După ultima aventură în Turcia, fotbalistul român merge și mai departe pe glob. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre clubul cu care semnează vârful de 29 de ani.

George Pușcaș semnează

Telenovela transferului lui George Pușcaș este aproape de final. Fotbalistul român, rămas fără echipă din toamna anului trecut, este pregătit să semneze cu o nouă formație și să lupte pentru a reveni la echipa națională.

După ce , jurnaliștii au revenit și au scris că atacantul va bate palma în cele din urmă cu Dalian Yingbo, locul 11 din prima divizie a Chinei.

„Câștig uriaș! Dalian l-a transferat pe fostul atacant de la Inter Milano prin transfer gratuit. Pe 4 ianuarie 2026, conform relatărilor din presa străină, fostul atacant de la Inter Milano și internaționalul român George Pușcaș s-a alăturat echipei Dalian Yingbo din Superliga Chineză.

Pușcaș și-a reziliat contractul cu Bodrumspor și este acum liber de contract, eligibil să se alăture echipei Dalian prin transfer gratuit. Conform relatărilor din presa străină, el a ajuns deja la un acord cu noul club și urmează anunțul oficial”, au notat

Dinamo și Rapid au fost interesate de George Pușcaș

Numele lui George Pușcaș s-a aflat și pe lista a două cluburi cu pretenții din România: și Atât echipa din „Ștefan cel Mare” cât și cea din Giulești l-au dorit pe atacantul care a evoluat sub „tricolor” în ultimii ani, însă pretențiile sale salariale au fost prea ridicate.

„Este un jucător bun. Am discutat despre el și în vară, poate și iarna trecută”, a spus Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo. „George Pușcaș este un jucător foarte bun, însă salariul pe care îl cere este imposibil de oferit”, a precizat Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului.

