Sport

Anunțul momentului despre George Pușcaș: „A ajuns la un acord cu noul club”

George Pușcaș este gata pentru o nouă provocare în cariera sa. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre atacantul român și echipa cu care va semna.
Mihai Dragomir
05.01.2026 | 13:05
Anuntul momentului despre George Puscas A ajuns la un acord cu noul club
ULTIMA ORĂ
George Pușcaș semnează. Cu cine s-a înțeles în cele din urmă atacantul român. Sursa Foto: Sport Pictures.
ADVERTISEMENT

Cariera lui George Pușcaș va continua tot în străinătate. După ultima aventură în Turcia, fotbalistul român merge și mai departe pe glob. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre clubul cu care semnează vârful de 29 de ani.

George Pușcaș semnează

Telenovela transferului lui George Pușcaș este aproape de final. Fotbalistul român, rămas fără echipă din toamna anului trecut, este pregătit să semneze cu o nouă formație și să lupte pentru a reveni la echipa națională.

ADVERTISEMENT

După ce presa din China a scris înaintea Crăciunului că Pușcaș poate ajunge în țara asiatică, jurnaliștii au revenit și au scris că atacantul va bate palma în cele din urmă cu Dalian Yingbo, locul 11 din prima divizie a Chinei.

„Câștig uriaș! Dalian l-a transferat pe fostul atacant de la Inter Milano prin transfer gratuit. Pe 4 ianuarie 2026, conform relatărilor din presa străină, fostul atacant de la Inter Milano și internaționalul român George Pușcaș s-a alăturat echipei Dalian Yingbo din Superliga Chineză.

ADVERTISEMENT
Trump amenință o nouă țară. „Cred că vor fi loviţi dur”
Digi24.ro
Trump amenință o nouă țară. „Cred că vor fi loviţi dur”

Pușcaș și-a reziliat contractul cu Bodrumspor și este acum liber de contract, eligibil să se alăture echipei Dalian prin transfer gratuit. Conform relatărilor din presa străină, el a ajuns deja la un acord cu noul club și urmează anunțul oficial”, au notat chinezii.

ADVERTISEMENT
Fotbalistul român care a fost
Digisport.ro
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"

Dinamo și Rapid au fost interesate de George Pușcaș

Numele lui George Pușcaș s-a aflat și pe lista a două cluburi cu pretenții din România: Dinamo și Rapid. Atât echipa din „Ștefan cel Mare” cât și cea din Giulești l-au dorit pe atacantul care a evoluat sub „tricolor” în ultimii ani, însă pretențiile sale salariale au fost prea ridicate.

„Este un jucător bun. Am discutat despre el și în vară, poate și iarna trecută”, a spus Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo. „George Pușcaș este un jucător foarte bun, însă salariul pe care îl cere este imposibil de oferit”, a precizat Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului.

ADVERTISEMENT
  • 900.000 de euro este cota lui George Pușcaș în prezent
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost...
Fanatik
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
Lovitură de teatru la CFR Cluj! Daniel Pancu nu i-a luat în cantonamentul...
Fanatik
Lovitură de teatru la CFR Cluj! Daniel Pancu nu i-a luat în cantonamentul din Spania pe simbolul echipei și pe unul dintre cei mai importanți jucători din „era” Dan Petrescu
Cum a fost primit Denis Alibec de ziua lui la antrenamentul FCSB. Un...
Fanatik
Cum a fost primit Denis Alibec de ziua lui la antrenamentul FCSB. Un singur jucător s-a antrenat în sală. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Gigi Becali și-a jucat prietenia cu Gică Hagi la zaruri. A pierdut tot...
iamsport.ro
Gigi Becali și-a jucat prietenia cu Gică Hagi la zaruri. A pierdut tot și s-a pus în genunchi: `Dă-mi-le înapoi că află Gică!`
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!