Anunțul momentului despre Mirel Rădoi! Câți bani a refuzat Gigi Becali. Exclusiv

La finalul anilor 2000, România putea avea doi jucători la puternica formație italiană Inter Milano. Giovanni Becali a dezvăluit faptul că Mirel Rădoi a fost la un pas de a ajunge în Serie A. ”The Special One” Jose Mourinho a venit, în 2008, personal la București pentru a discuta despre mutarea căpitanului Stelei (actuala FCSB). Suma de bani refuzată atunci de Gigi Becali.

Cum a ratat Mirel Rădoi transferul carierei la Inter Milano

Actualul antrenor al celor de la FCSB, Mirel Rădoi, a evoluat între 2009 și 2015, după plecarea din România, în țările arabe. Tot aici, acesta a și antrenat câteva formații. În CV-ul fotbalistului Mirel Rădoi putea să apară, în 2008, înainte de a pleca în zona Golfului, și un nume uriaș din fotbalul european. E vorba de Inter Milano.

În ediția de duminică, 15 martie 2026, a emisiunii ”Giovanni Show”, impresarul Ioan Becali a dezvăluit faptul că Rădoi a fost dorit insistent de actualul lider din Italia. La acea vreme, pentru fotbalist, bani care să fie achitați imediat. Cum nu s-a ajuns la un acord, Mirel Rădoi a plecat pe 6 milioane de euro în Arabia Saudită, la Al Hilal. ”Gigi (Becali) nu a acceptat ca Mirel Rădoi să plece la Inter. I-a dat drumul pe 6 milioane, când la Inter cerea 15 milioane și să fie plătiți și imediat”, spune Giovanni.

Jose Mourinho a venit personal la București pentru Rădoi. Câți bani a refuzat Gigi Becali

Mirel Rădoi era, la finalul anilor 2000, un jucător foarte bine cotat și văzut nu doar în România, prin evoluțiile sale de la Steaua (cum se numea pe atunci FCSB-ul lui Gigi Becali) ci și în Europa. Drept dovadă a fost interesul celor de la Inter Milano, . Jose Mourinho însuși a ajuns la București pentru a discutat transferul lui Rădoi, spune Giovanni Becali.

”A venit Mourinho aici (n.r. în București) Și am vorbit seara. Mourinho personal a venit și a stat 4 ore cu Rădoi și cu Victor la Crown Plaza dimineață la micul dejun, că eu plecasem nu știu unde ce jucători aveam. Și 4 ore au stat la breakfast. La Inter se accidentase fundașul central columbian.

Și eu l-am propus pe Mirel, după care a venit el (n.r. Mourinho) personal. A venit personal. Am vorbit seara. Gigi cerea 15, 13 milioane dar imediat. Ăștia voiau să-i plătească în rate. Chiar erau dispuși să facă și o opțiune de cumpărare dar nu voia Gigi. Cred că Inter dădea 8 sau 9 milioane, dar în tranșe, în 3 sau 4 ani”, spune impresarul.