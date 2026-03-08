Anunțul momentului despre Nicuşor Bancu. Ce s-a aflat acum despre căpitanul Universității Craiova

ADVERTISEMENT

Nicușor Bancu este la ora actuală cel mai longeviv căpitan din istoria Universității Craiova, club care conduce SuperLiga și este considerat în pole-position la trofeul intern. Un fost coleg și un prieten al acestuia dezvăluie cât de puternic este fotbalistul din lotul Științei și care sunt secretele formei sale.

Cum a ajuns Nicuşor Bancu să fie cel mai longeviv căpitan din istoria Universității Craiova

Nicușor Bancu (33 de ani) a atins o bornă impresionantă în fotbalul românesc. Căpitanul ”Științei” a ajuns la meciul cu numărul 425 în tricoul Universității Craiova. S-a întâmpla la confruntarea cu CFR Cluj, din sferturile de finală ale Cupei României.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Bogdan Vătăjelu, mulți ani coleg cu Bancu în Bănie, a dezvăluit care este secretul din spatele formei incredibile a acestui fotbalist. Fostul fundaș, în prezent liber de contract, o ”formă fizică extraordinară”. Asta l-a ajutat să treacă peste două accidentări extrem de grave.

”Am jucat foarte mult timp împreună, suntem și prieteni buni. Vorbim destul de des. Nicușor, în primul rând, are o dorință extraordinară și prin prins faptului a ceea ce i s-a întâmplat în perioada asta de când e la Craiova. A suferit două accidentări peste care nu știu ce jucător putea să treacă așa ușor. Sunt două accidentări dintre cele mai grave.

În primul rând, toată lumea știe că are o potență fizică extraordinară. Pentru el, alergarea e ceva ca și mersul. Ceva natural. Și da, este de foarte mult timp acolo. Încrederea lui e la cote maxime, este căpitanul echipei. N-are ce să nu-ți meargă bine când toată lumea are încredere în tine și tu livrezi an de an același lucru. Niciodată nu scazi măsura, să zic. Într-adevăr, perioadele fotbaliștilor sunt și bune și rele, dar cred că constanța lui a fost una extraordinară pentru Craiova. E clar, încrederea contează foarte mult”, spune Vătăjelu.

Cât de important ar fi un titlu pentru Nicușor Bancu, fotbalist aflat la al 12-lea sezon la Craiova

În vara lui 2026 se împlinesc 12 sezoane de când Nicușor Bancu îmbracă tricoul echipei din Craiova. Pentru acesta, dar și pentru colegii săi, un titlu cu Știința ar fi ceva unic, crede același Vătăjelu. ”Pentru el ar fi extraordinar, cât și pentru ceilalți jucători și suporteri, oameni de pe lângă”, a spus fostul fundaș al juveților. De notat că Bancu are deja 3 trofee cucerite cu Craiova: două Cupe (2018 și 2021) și o Supercupă în 2021.

Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, jurnalistul Marius Mitran a ținut să reamintească faptul că Bancu este cel mai longeviv căpitan din istoria Universității Craiova, fiind peste nume de legendă: ”Nicușor Bancu este cel mai longeviv căpitan din istoria Universității Craiova. Peste Costică Ștefănescu, peste Cristescu, peste toți. Are cele mai multe banderole din istoria clubului”.

Când a semnat Nicușor Bancu cu U Craiova

Născut pe 19 septembrie 1992 în județul Olt, fundașul stânga a semnat cu Universitatea în vara anului 2014. Pe atunci, Mihai Rotaru a plătit pentru el 80.000 de euro celor de la FC Olt Slatina.

și a oferit peste 60 de pase decisive. În acest an, la un meci cu Oțelul, el a afișat un tricou cu numărul 420, pe Ion Oblemenco. De-a lungul anilor, el a devenit și titularul echipei naționale în flancul stâng al apărării, cu 50 de selecții și două goluri.