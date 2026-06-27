Anunțul momentului despre noul stadion Dinamo. Tot adevărul despre stoparea lucrărilor

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În ultimele luni, activitatea de pe șantierul noului stadion Dinamo a fost diminuată considerabil, însă președintele CS Dinamo, Ionuț Popa, nu crede că acest lucru va afecta termenul final al proiectului, care este ianuarie 2029. Care este argumentul său principal și când se vor relua lucrările?

Președintele CS Dinamo, optimist în ceea ce privește noul stadion Dinamo

Chiar dacă în ultima vreme șantierul arenei de peste 100 de milioane de euro a fost destul de tăcut, Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, nu se teme că termenul final ar putea fi întârziat. Care este argumentul său principal? Faptul că prima etapă a demolărilor a fost finalizată cu aproximativ o lună mai devreme.

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Tot el susține că lucrările se vor relua în curând, mai precis în luna august: „Fără probleme! (n.r.- că stadionul o să fie gata în 2029). Oricum, ei demolarea în etapa 1 au încheiat-o mult mai devreme decât era termenul prevăzut. Au terminat cu o lună mai devreme. Noi suntem în etapa 2 acum și din ce am citit și ce am înțeles și eu cam în august a comunicat CNI că se reiau lucrările pe șantier”, a spus Ionuț Popa conform

Ce a transmis Compania Națională de Investiții despre lucrările de la stadionul Dinamo

Compania Națională de Investiții a ținut să precizeze că această perioadă fără activitate pe șantier a apărut din cauza timpului necesar pentru obținerea diferitelor avize și autorizații de construire și că

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„În prezent nu există blocaje. Sunt în curs de definitivare soluțiile tehnice rezultate în urma studiilor efectuate în teren de antreprenor. Întârzierile acumulate până în acest moment au fost generate în principal de timpul necesar obținerii avizelor și autorizațiilor de construire. (…)

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Există indicii că valoarea investiției ar putea depăși estimările din studiul de fezabilitate. Totuși, în lipsa finalizării proiectului, aceste eventuale costuri suplimentare nu au fost încă cuantificate. (…) Au fost obținute autorizațiile de desființare pentru construcțiile existente pe amplasament. De asemenea, au fost emise toate autorizațiile de construire necesare pentru cele trei componente ale proiectului: galeria tehnică destinată relocării rețelei de termificare, Arena Multifuncțională Dinamo și turnul heliportului aferent Spitalului Floreasca. (…)

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Până în acest moment au fost finalizate expertizele tehnice și studiile de mediu și geologice necesare elaborării proiectului tehnic. Având în vedere complexitatea investiției și particularitățile amplasamentului, pe parcursul implementării pot apărea necesități suplimentare privind realizarea unor noi expertize sau studii speciale. (…). CNI estimează că Ordinul de Începere a lucrărilor de execuție și reluarea demolărilor aferente Fazei a II-a vor avea loc în luna august 2026. (…)

La momentul prezent nu sunt estimate alte întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Data de 19 ianuarie 2029 reprezintă termenul înscris în autorizația de desființare. În ceea ce privește execuția propriu-zisă, contractul prevede o durată de 750 de zile pentru realizare lucrărilor”, a transmis CNI, potrivit

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Ce capacitatea va avea stadionul Dinamo

După ce anii precedenți a evoluat pe Arcul de Triumf, unde locurile sunt limitate, Dinamo s-a mutat în acest moment pe Arena Națională, unde poate aduce mai mulți fani, mai ales la derby-uri.

„Stadionul va avea 25.000 de locuri, mai exact, mi-am notat 25.059. Noi eram în 2021 hotărâți să dăm tema de proiectare. Și în tema de proiectare noi trebuia să indicăm evident și numărul de locuri. Știți foarte bine că la nivelul municipiului București sunt stadioane care oferă capacități de: Arena Națională, 50.000, Ghencea, 30.000, Arcul de Triumf, 15.000-17.000, Rapid în jur de 20.000, lipsea o Arenă care să poată fi clasificată la categoria acreditată UEFA pentru nivelul 4, privind inclusiv exigențele superioare pentru acest standard, și era nevoie de pragul de undeva la 25.000 de locuri”, a spus Lucian Bode, fostul ministru de Interne, la emisiunea „FANATIK Dinamo”.

Noua arenă a lui Dinamo va fi denumită după marele „Mircea Lucescu”

MAI a luat o decizie importantă în onoarea regretatului Mircea Lucescu, iar noua arenă din „Ștefan cel Mare” ce va fi gata în 2029 va fi denumită după reputatul antrenor: „Ministerul Afacerilor Interne, precum și clubul Dinamo București, întreaga suflare a marii familii a Ministerului Afacerilor de Interne și eu personal exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârșit și patriotul Mircea Lucescu, precum și regretul profund pentru plecarea prematură a dumnealui din această lume.

Marele Mircea Lucescu a revoluționat fotbalul românesc și profesia de antrenor de fotbal și a devenit o valoare națională, recunoscută în toată lumea. În chip de respect pentru aceste lucruri minunate, pe care marele Mircea Lucescu le-a făcut în țara noastră, dar și în fotbalul mondial, am decis inițierea procedurilor legale pentru a denumi viitorul stadion al clubului Dinamo: Stadionul Dinamo Mircea Lucescu. Dumnezeul să-l odihnească în pace și liniște pe marele Mircea Lucescu”, a declarat Cătălin Predoiu, chiar în fața Arenei Naționale, după ce a fost la catafalcul marelui antrenor.