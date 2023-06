Anunțul momentului despre pensionarea lui Nea Mărin de la Antena 1. Liviu Vârciu a făcut dezvăluirea: “Cum ar fi fi lumea asta fără el?”

Vestea că Nea Mărin, pe numele real Marin Barbu, se va pensiona l-a întristat pe Liviu Vârciu. Moderatorul TV are o relație specială cu faimosul coregraf și prezentator al emisiunii de pe Antena 1, ”Poftiți pe la noi!”, de o bună perioadă.

Liviu Vârciu regretă pensionarea lui Nea Mărin. Mesajul artistului

Cel care a dat vestea pensionării lui Nea Mărin a fost nepotul lui, Alex Leonte. Tânărul a mărturisit luna trecută că , având în vedere că a ajuns la vârsta de 65 de ani.

ADVERTISEMENT

De altfel, Alex Leonte nu a confirmat și dacă Nea Mărin se va retrage din domeniul televiziunii, care i-a adus notorietatea în întreaga țară. Liviu Vârciu consideră că îndrăgitul coregraf nu va face și acest pas, fiindcă este fire activă.

”Nea Marin nu va ieși niciodată la pensie! Nu e în felul său de a fi! În plus, ia gândiți-vă cum ar fi fi lumea asta fără nea Marin. Am fi toți sau mulți dintre noi prea leneși, oameni care am uitat să ne dăm jos din pat până la o anumită oră din zi. Or, asta pentru mine e ceva de negândit! Avem multă nevoie de el!”, a comunicat Liviu Vârciu pentru

ADVERTISEMENT

Liviu Vârciu, despre Nea Mărin: ”E ca un tată pentru mine”

Deși cei de acasă îi văd mai mereu pe Liviu Vârciu și Nea Marin tachinându-se la TV, artistul spune că nu în pofida altercațiilor și momentelor când este ”articulat” de coregraf, îl privește ca pe un al doilea tată. Nu puține au fost clipele când acesta l-a sprijnit financiar, iar el la rândul său i-a acordat ajutor când s-a aflat în impas cu sănătatea.

Totodată, Liviu Vârciu a mai mărturisit pentru sursa menționată și că își mai dorește să filmeze o nouă ediție, în toamnă, a emisiunii ”Poftiți pe la noi”, alături de Nea Mărin. Asta fiindcă se simt foarte bine, chiar dacă se mai ceartă.

ADVERTISEMENT

”Nea Marin e ca un al doilea tată pentru mine! Nu m-am ascuns niciodată în privința asta și o știe o lume întreagă. Așa cum s-a scris viața între noi, îl simt ca pe un adevărat părinte. Îmi doresc foarte tare ca în toamnă să mai filmăm un nou sezon din emisiunea noastră comună, cea în care ne simțim atât de bine, deși facem o groază de trăznăi”, a mai precizat Liviu Vârciu.

Cine este, de fapt, Nea Mărin. Drama care i-a marcat viața

Puțini sunt cei care cunosc informații despre viața personală a coregrafului, deși îl văd mai mereu la televizor. Nea Mărin, pe numele real Marin Barbu, s-a născut pe 5 aprilie 1958 în Teleorman. Este căsătorit cu Maria Barbu, iar din căsnicia cu aceasta au rezultat două fiice, dar și un fiu, care din păcate a murit.

ADVERTISEMENT

, dar și-a găsit puterea de a merge mai departe de dragul celor două fiice, Dana și Larisa, și a soției: ”Am avut un băiat, dar a plecat… repede. Am crezut că s-a terminat lumea”, a spus la un moment dat.

ADVERTISEMENT

Încă din tinerețe Nea Mărin și-a arătat interesul pentru lumea dansului și a reușit să ia contact cu vedetele. În prezent, este mândru de ceea ce a realizat și de fetele sale. Larisa i-a călcat pe urme, căci este profesoară de dansuri populare și, pe deasupra, absolventă de ASE. Dana, fiica mai mare, i-a dăruit doi nepoți, Darius Andrei și Ana Maria.