Anunțul momentului despre transferul lui Florinel Coman la FCSB! Charalambous a dat verdictul

Viitorul lui Florinel Coman la Al-Gharafa este incert, iar atacantul ar putea să se întoarcă în SuperLiga, la FCSB, după cum a lăsat de înțeles recent chiar patronul Gigi Becali.

Se întoarce Florinel Coman la FCSB? Ce crede Elias Charalambous

Optimismul omului de afaceri nu este împărtășit însă și de către antrenorul echipei, Elias Charalambous. Cipriotul spune că și-ar dori să-l aibă pe Florinel Coman în lot, dar din punctul său de vedere transferul nu s-ar putea realiza, cel puțin în acest moment.

“Îmi doresc să-l am pe Florinel Coman în lot, un jucător deosebit, bun. Ştiţi ce gândesc despre Florinel ca om şi fotbalist, dar sentimentul meu este că nu vine în această iarnă. Aşa cred!”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare meciului dintre FCSB și Petrolul.

, asta după ce antrenorul care l-a dorit a fost schimbat între timp, iar din acest motiv a primit foarte puține minute în actualul sezon. Atacantul nu mai este dorit în lot, din câte se pare, pentru că actualul tehnician vrea să aducă un alt fotbalist străin în locul său, locurile pentru străini fiind limitate.

233 de meciuri, 63 de goluri și 62 de pase decisive are Florinel Coman în tricoul FCSB-ului.

Ce a spus Charalambous despre meciul FCSB-ului cu Petrolul

Elias Charalambous a vorbit despre problemele de lot pe care le are FCSB și a anunțat că un singur jucător este accidentat, Ionuț Cercel. De asemenea, pe teren nu vor fi nici Dawa, care încă se recuperează, nici Bîrligea, cel care este suspendat după cartonașul roșu primit la Sibiu.

„Am avut mulți jucători la națională, partea bună e toți sunt sănătoși. Singurul cu probleme e Cercel și probabil nu joacă împotriva celor de la Petrolul. Acum cred că suntem într-o formă bună și trebuie să câștigăm cele 3 puncte. E singurul lucru pe care îl avem în minte. Am lucrat la lucrurile care nu mergeau, mă bucur că am avut jucători la națională. Sper să avem și mai mulți în viitor.

Nu vrem să riscăm cu Dawa, a fost o accidentare gravă, trebuie să avem undă verde de la medic. Vestea bună e că totul progresează de la săptămână la săptămână. Bîrligea este din punctul meu de vedere cel mai bun atacant din România. Fotbalul e un joc în care se fac greșeli. A înțeles că trebuie să fie mai atent în astfel de situații. Mă bucur că îl avem în lot, totul a trecut și privim spre viitor”, a mai spus Elias Charalambous.

Florinel Coman ar putea pleca de la Al-Gharafa după nici doi ani la echipă

Florinel Coman a fost crescut la Academia Hagi, iar în 2017 era luat de FCSB cu 3 milioane de euro. A stat 7 ani la formația bucureșteană, cu care, în ultimul sezon, a câștigat campionatul, iar în vara anului 2024 era El a fost împrumutat în luna ianuarie a acestui an în Serie A, la Cagliari, iar în vară a revenit la formația qatareză.

Contractul său cu echipa arabă expiră în vara anului 2027, însă ar putea să fie reziliat între timp și să i se plătească compensații jucătorului. În acest sezon, are 8 meciuri, 2 goluri și o pasă decisivă în minutele puține pe care le-a primit.