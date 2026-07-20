Anunțul momentului despre transferul lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova a fost făcut. ”Peste 5 milioane de euro”

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În ultimele sezoane din Superliga, Ștefan Baiaram (23 de ani) a fost una dintre piesele de bază din angrenajul celor de la Universitatea Craiova, campioana sezonului 2025 – 2026 din întrecerea internă. În curând, ”Știința” ar putea să nu se mai bazeze pe serviciile acestui fotbalist de mare valoare. Un personaj greu din fotbal anunță că tânărul va pleca în curând din Bănie.

Informații noi despre transferul lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova

În emisiunea ”Profețiile lui Mitică” de luni, 20 iulie, de la FANATIK, Dumitru Dragomir (80 de ani) a vorbit despre forma echipelor din România în acest început de sezon. Despre Universitatea Craiova, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal are numai cuvinte mari. Mitică scoate în evidență faptul că Filipe Coelho (45 de ani) are în lot fotbaliști buni.

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Apoi, ”Oracolul din Bălcești” aruncă o informație deloc plăcută pentru fanii oltenilor. Dragomir spune că, în curând, . El face referire la Ștefan Baiaram. În opinia lui Mitică, aripa stângă a campioanei valorează peste 5 milioane de euro.

”Craiova e o echipă bună. Au bătut 4-0 (n.r. pe UTA Arad), deși nu au jucat bine nici ei vreo 70 de minute. Oltenii au fotbaliști buni, dar pierd și ei acum, pe tinerelul ăla (n.r. Ștefan Baiaram). Așa am auzit eu, că-l pierd. E fotbalist bun. Are școala Craiovei. Nu ați văzut ce gol a marcat. Este jucător de peste 5 milioane de euro”, afirmă Dragomir.

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Ce cifre are Ștefan Baiaram la începutul sezonului intern și european

jucători români pe piața de mercato. Format la clubul din Bănie, Baiaram a devenit de foarte tânăr un pilon esențial al echipei. El a contribuit cu goluri și pase decisive la trofeele recente (campionat, Cupă și Supercupă).

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Extrema din Bănie mai are contract cu campioana până în vara lui 2028. În ultimele luni, zvonurile legate de o posibilă plecare s-au intensificat. De altfel, chiar jucătorul a lăsat să se înțeleagă în ultimele luni că ar vrea un nou pas în carieră. De altfel, după meciul cu UTA, în care a venit de pe bancă și a marcat, Baiaram a vorbit deschis de o posibilă plecare în viitor.

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5.000.000 de euro este cota lui Ștefan Baiaram, conform Transfermarkt

”A mai trecut un an peste mine, sunt mult mai matur acum. Cu siguranță, dacă jocul meu va arăta la fel, o să atrag atenția anumitor echipe. Am învățat să mă focusez doar pe evoluțiile mele din teren. Cu siguranță voi atrage atenția mai multor cluburi. Sună bine orice echipă cu nume și tradiție mare, nu doar Anderlecht, dar momentan sunt aici și mă bucur de fiecare meci la această echipă”, a spus fotbalistul la flash-interviuri.

Ștefan Baiaram a început sezonul 2026 – 2027 cu motoarele turate pe toate planurile. Acesta a marcat pentru Universitatea Craiova încă din primul meci oficial, în victoria din turul I preliminar din UEFA Champions League, scor 4-1 cu bielorușii de la Vitebsk. Apoi, pe plan intern, a cucerit Supercupa contra lui U Cluj, iar în Superliga a marcat contra celor de la UTA Arad și a oferit o pasă de gol.