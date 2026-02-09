Anunțul momentului în fotbalul mondial! Cine este starul dorit de Al-Nassr în locul lui Cristiano Ronaldo

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo pare decis să plece de la Al-Nassr. Starul portughez nu a jucat în ultimele două meciuri pentru echipa din Riyadh. El este în continuare extrem de supărat după ce Karim Benzema a ajuns la marea rivală Al-Hilal, liber de contract după plecarea de la Al-Ittihad.

Al-Nassr îl vrea pe Mohamed Salah în locul lui Cristiano Ronaldo

când vine vorba despre investițiile în transferuri. Așadar, Ronaldo a amenințat deja că va părăsi acest campionat în cazul în care situația nu se va remedia din acest punct de vedere. În paralel, și i-a transmis acestuia că niciun fotbalist nu își poate permite să facă politica de mercato a clubului său.

Astfel, deja a început să se vehiculeze în presa internațională scenariul în care , una dintre fostele sale echipe, cea care l-a lansat practic în fotbalul mare. De cealaltă parte, cei de la Al-Nassr nu par prea deranjați de spectrul plecării portughezului, mai ales că echipa a arătat că se poate descurca și fără el și a câștigat cele două meciuri în care lusitanul nu a făcut parte din lot, 1-0 în deplasare cu Al-Riyadh,

În plus, clubul din Riyadh țintește deja transferul unui star din Europa, considerat drept înlocuitorul ideal al lui Potrivit , saudiții îl vor pe Mohamed Salah de la Liverpool și încearcă să îl ademenească pe acesta cu un salariu uriaș. Este vorba despre echivalentul pentru 1.2 milioane de lire sterline pe săptămână, adică de trei ori mai mult față de cât încasează egipteanul în prezent pe „Anfield”.

Salariu uriaș pentru Salah, dar incomparabil totuși cu cel al lui Cristiano Ronaldo

În comparație cu , care câștigă în prezent la Al-Nassr 3.35 de milioane de lire sterline pe săptămână, salariul lui Salah ar fi unul mic, dar bineînțeles că pentru el ar fi o creștere mai mult decât semnificativă comparativ cu ce are acum la Liverpool. De asemenea, bineînțeles că această mutare ar fi una foarte bună și pentru clubul din Riyadh, inclusiv din această perspectivă financiară.

În plus, pentru „cormorani” salariul de acum al lui Mohamed Salah este unul destul de mare, mai ales în contextul în care urmează ca el să împlinească 34 de ani în iunie. Mai mult, egipteanul a avut destul de recent și un conflict cu antrenorul Arne Slot, peste care pare însă că s-a trecut în ultima perioadă. Chiar și în aceste condiții, contextul din prezent ar conduce în linii mari către ideea conform căreia și englezii ar urma să fie de acord în principiu cu această mutare.

Așadar, nu ar mai rămâne decât ca oficialii celor două cluburi să se pună de acord cu privire la suma de transfer. În vara acestui an, Salah intră în ultimul sezon din contractul cu Liverpool, ceea ce ar însemna că gruparea din Premier League ar putea fi de acord și cu o sumă ceva mai mică, în contextul în care ulterior ar risca să îl piardă chiar gratis pe egiptean. Al-Nassr are un potențial financiar foarte ridicat, astfel încât nu ar trebui în mod normal să fie probleme nici din acest punct de vedere.