Sport

Se cutremură Arena Națională! Câte bilete s-au vândut cu 4 zile înainte de Dinamo – Rapid. Interes ridicat din partea fanilor. Exclusiv

FANATIK a aflat câte bilete s-au vândut până miercuri după-amiază pentru meciul Dinamo - Rapid. Decizia luată de „câini”. Giuleștenii vor juca într-o atmosferă ostilă pe Arena Națională
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
15.10.2025 | 17:45
Câte bilete s-au dat cu 4 zile înainte de Dinamo - Rapid. Meciul va avea loc pe Arena Națională. Foto: colaj Fanatik.

Se anunță spectacol total la Dinamo – Rapid, derby-ul etapei cu numărul 13 din Superligă. Fanii „câinilor roșii” au luat cu asalt casele de bilete, iar organizatorii au luat o decizie importantă cu doar patru zile înainte de meci.

Câte bilete s-au vândut până miercuri după-amiază pentru derby-ul Dinamo – Rapid

Partida de foc, care poate stabili noul lider al Superligii, creează un interes uriaș. Dinamo – Rapid s-ar putea juca cu casa închisă. E deja „sold out” la bilete în majoritatea sectoarelor de la inelul 1, iar organizatorii au decis să deschidă și inelul superior de pe Arena Națională.

Mai mult, și Peluza „Cătălin Hîldan” va fi plină ochi. Fanii nu s-au speriat de vremea friguroasă de afară și s-au asigurat că și-au luat la timp bilet pentru derby-ul Dinamo – Rapid, care se va juca pe Arena Națională pe data de 19 octombrie. Din informațiile FANATIK, până miercuri după-amiază, cu 4 zile înainte de meci, s-au vândut aproximativ 25.000 de bilete pentru acest derby bucureștean.

„Deschidem inelele superioare! Câinilor, sunteți minunați! Cu sectoarele de jos deja sold-out, deschidem inelul 3 al tribunei a II-a și inelul superior din Peluza «Cătălin Hîldan»! Situația biletelor acum:

  • inelul 1 & 2 – Tribuna II: sold-out
  • Family Zone & Tribuna 0: sold-out
  • PCH (inel 1) și Tribuna I (inel 2): ultimele bilete!
În ritmul ăsta, duminică transformăm Arena Națională într-un INFERN!”, au scris reprezentanții clubului din „Ștefan cel Mare” pe rețelele de socializare.

Îndemnul făcut de Peluza Nord Rapid pentru meciul cu Dinamo

De asemenea, și suporterii rapidiști au confirmat interesul sporit pentru această partidă și au transmis cu această ocazie că ar fi bine ca bilete destinate lor să fie achiziționate cât mai repede.

„Anunț important. Mai sunt doar 400 de bilete disponibile la Inelul 1 pentru meciul de duminică! Grăbiți-vă să vă luați bilet în peluză și să fiți alături de echipă în acest duel important.

Casa de bilete se deschide astăzi (n.r. miercuri, 15 octombrie) în intervalul 16:00-20:00 la Stadionul Giulești (zona Peluza Nord). Duminică, ora 18:00, ne revedem în Piața Muncii, iar la 18:30 plecăm în corteo spre stadion!

Hai să mergem împreună, să susținem echipa și să arătăm ce înseamnă pasiunea noastră!”, au informat cei din Peluza Nord Rapid prin intermediul Facebook.

Cât costă biletele la Dinamo – Rapid

Prețurile la Dinamo – Rapid sunt destul de accesibile. Un bilet la peluză costă 20 de lei, iar cei care preferă să vadă derby-ul din tribună vor scoate din buzunar, începând de la 40 de lei. Locurile din cele mai bune zone ale stadionului s-au dat deja.

Duel pentru primul loc în Superliga. Cum arată clasamentul

Se întâlnesc două echipe cu pretenții serioase în acest sezon. Rapid și Dinamo sunt despărțite de doar un punct, iar cu ajutorul unor rezultate pozitive în celelalte meciuri, ambele ar putea urca pe prima poziție în ierarhie, în cazul unei victorii în derby.

Clasamentul din SuperLiga înainte de Dinamo – Rapid

Ultimele rezultate din duelurile Dinamo – Rapid

  • Dinamo – Rapid 0-0, 12.05.2025
  • Rapid – Dinamo 1-0, 06.04.2025
  • Dinamo – Rapid 0-0, 22.12.2024
  • Rapid – Dinamo 1-1, 18.08.2024
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
