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Anunţul momentului: Jovo Lukic pleacă de la U Cluj! Preţul de transfer al atacantului

Jovo Lukic este pe picior de plecare de la U Cluj după ce a fost golgheterul SuperLigii în stagiunea recent încheiată. De unde curg ofertele și ce sumă pot încasa ardelenii în schimbul său
Ciprian Păvăleanu
22.06.2026 | 23:59
Anuntul momentului Jovo Lukic pleaca de la U Cluj Pretul de transfer al atacantului
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Jovo Lukic este tot mai aproape de un transfer pe bani mulți! Foto: Profimedia
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Jovo Lukic (27 de ani) se află în acest moment cu naționala Bosniei la Campionatul Mondial, însă șansele ca el să se întoarcă la U Cluj sunt din ce în ce mai mici. Presa din țara sa susține că vârful ardelenilor are mai multe oferte din Golf şi că va pleca sigur în această vară.

Jovo Lukic tot mai aproape de plecarea de la U Cluj! Ce sumă ar putea încasa ardelenii

Jovo Lukic a fost lăsat de izbeliște de Universitatea Craiova, însă U Cluj a făcut din el un adevărat „killer”. Vârful bosniac a devenit golgheterul SuperLigii României alături de ardeleni, cu care a fost la un pas atât de campionat, cât și de Cupa României.

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După ce i-a calificat pe clujeni în preliminariile UEFA Europa League, Lukic a mers pe teritoriu american, acolo unde joacă la turneul final alături de naționala Bosniei. Mai mult decât atât, el chiar a înscris în meciul de deschidere dintre Canada și Bosnia, finalizat cu scorul de 1-1.

Presa din Bosnia & Herțegovina susține că vârful lui U Cluj este tot mai aproape să plece din România, însă nu va părăsi doar țara, ci și continentul. Suma pe care atacantul ar putea pleca din SuperLiga României s-ar ridica undeva în jurul sumei de 3 milioane de euro: „Jucătorul echipei naţionale a Bosniei, Jovo Lukic, va schimba, aproape sigur, clubul după Cupa Mondială. Mai mult, se pare că nu va schimba doar liga şi ţara, ci şi continentul. Clubul său, U Cluj, intenţionează să-l vândă, iar ofertele vin din lumea arabă”, au scris jurnaliștii de la sport.ba. 

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Ce spunea impresarul lui Jovo Lukic după sezonul superb făcut în tricoul lui U Cluj

Jovo Lukic a înscris 20 de goluri în toate competițiile pentru U Cluj, dintre care 18 reușite au venit în SuperLiga României, acolo unde ardelenii s-au luptat pentru titlu până în ultima clipă. Vojislav Vranjkovici, agentul său, a dezvăluit că Lukic a prelungit cu U Cluj în semn de respect și că nu este disperat să se transfere, însă în cazul unei oferte de nerefuzat cere înțelegere din partea clubului:

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„Aşteptăm Campionatul Mondial. Au fost şi sunt mai multe propuneri pentru el, din Rusia, din Asia şi din Arabia Saudită. Chiar acum am fost sunat din nou de o echipă din prima ligă din Arabia Saudită, echipă de mijlocul clasamentului. Aşteptăm şi Mondialul, unde sper să joace. E important pentru el să îşi facă viitorul, pentru că are 27 de ani, merge pe 28.

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Jovo şi-a prelungit contractul cu Universitatea în semn de respect pentru club, pentru că Universitatea i-a arătat respect.  Sunt sigur că şi clubul va găsi înţelegere la momentul potrivit. E cel mai bun din România, e golgheterul campionatului. Nu e disperat să plece, dar trebuie înţeles dacă primeşte un contract fantastic din Arabia Saudită.  Şi suma de transfer va fi peste două milioane, cu siguranţă. Este dorit şi din Rusia de trei echipe. A fost interes şi din China, doar că acolo nu se plătesc sume de transfer, decât în cazuri excepţionale. Arabia Saudită, acolo va ajunge, cel mai probabil”, a declarat impresarul lui Jovo Lukic pentru Prima Sport.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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