Anunțul momentului: Marius Șumudică, aproape de revenire! Decizia se ia joi

Marius Șumudică, aproape de revenire! Decizia se ia joi

Marius Șumudică, aproape de revenirea pe banca tehnică! Anunț de ultim moment: „Este pe listă!”
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.04.2026 | 23:56
Anuntul momentului Marius Sumudica aproape de revenire Decizia se ia joi
Marius Șumudică, aproape de revenire. Foto: Sport Pictures
Marius Șumudică (55 de ani) este aproape de revenirea pe banca tehnică. Liber de contract de aproximativ o lună, ca urmare a despărțirii de saudiții de la Al-Okhdood, antrenorul a fost vehiculat în ultimele zile, inclusiv de către fostul fotbalist Dănuț Lupu, drept o variantă chiar și pentru Rapid, în contextul în care în spațiul public a început deja să se vorbească destul de intens despre posibilitatea plecării lui Costel Gâlcă, cel mai probabil la finalul acestui sezon.

Marius Șumudică, aproape de o revenire de senzație

În exclusivitate pentru FANATIK, tehnicianul a vorbit despre această chestiune și a transmis că, cel puțin pentru moment, nu se pune problema unei reveniri a lui la echipa din Giulești. În schimb, se pare că sunt șanse destul de mari ca Șumudică să fie numit acum la o altă formație pe care a pregătit-o în trecutul apropiat, chiar în două rânduri, și unde a avut rezultate foarte bune în general, fiind deci foarte apreciat, atât de conducerea clubului, cât și de fanii echipei.

Este vorba despre Gaziantep FK, grupare care în prezent se află pe locul 11 în Superliga Turciei, cu 34 de puncte acumulate după 29 etape. Această echipă s-a despărțit de Burak Yilmaz și caută astfel un alt antrenor. Potrivit jurnaliștilor turci de la Fanatik, Marius Șumudică se află pe lista scurtă a tehnicienilor luați în calcul pentru preluarea echipei, alături de doi antrenori din Turcia fără CV-uri impresionante, astfel încât pare că românul este în acest moment în pole-position.

Turcii de la Gaziantep îl vor din nou pe Marius Șumudică

Conform sursei citate, oficialii clubului își doresc ca noul antrenor să aibă în primă fază un contract până la finalul acestui sezon, cu posibilitate de prelungire pe încă o stagiune. Decizia finală în acest sens este așteptată să fie luată în cursul zilei de joi, după ședința programată de conducerea lui Gaziantep FK special în acest scop.

„Referitor la întrebarea ta, dacă m-aș întoarce la Rapid sau ceva de genul ăsta, nu s-a pus problema deocamdată și nu se pune. Au un antrenor, este Gâlcă acolo. Eu sper din tot sufletul și îmi doresc ca Rapidul să ajungă în cupele europene, să joace în cupele europene!”, a spus Marius Șumudică despre o posibilă revenire a sa la Rapid, în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
