Anunțul momentului: Marius Șumudică, aproape de revenire! Decizia se ia joi

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică (55 de ani) este aproape de revenirea pe banca tehnică. Liber de contract de aproximativ o lună, ca urmare a despărțirii de saudiții de la Al-Okhdood, antrenorul a fost vehiculat în ultimele zile, inclusiv de către fostul fotbalist Dănuț Lupu, drept o variantă chiar și pentru Rapid, în contextul în care în spațiul public a început deja să se vorbească destul de intens despre posibilitatea plecării lui Costel Gâlcă, cel mai probabil la finalul acestui sezon.

În exclusivitate pentru FANATIK, tehnicianul a vorbit despre această chestiune și a transmis că, cel puțin pentru moment, nu se pune problema unei reveniri a lui la echipa din Giulești. În schimb, se pare că sunt șanse destul de mari ca Șumudică să fie numit acum la o altă formație pe care a pregătit-o în trecutul apropiat, chiar în două rânduri, și unde a avut rezultate foarte bune în general, fiind deci foarte apreciat, atât de conducerea clubului, cât și de fanii echipei.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre Gaziantep FK, grupare care în prezent se află pe locul 11 în Superliga Turciei, cu 34 de puncte acumulate după 29 etape. Această echipă s-a despărțit de Burak Yilmaz și caută astfel un alt antrenor. Potrivit jurnaliștilor turci de la Fanatik, se află pe lista scurtă a tehnicienilor luați în calcul pentru preluarea echipei, alături de doi antrenori din Turcia fără CV-uri impresionante, astfel încât pare că românul este în acest moment în pole-position.

Turcii de la Gaziantep îl vor din nou pe Marius Șumudică

Conform sursei citate, oficialii clubului își doresc ca noul antrenor să aibă în primă fază un contract până la finalul acestui sezon, cu posibilitate de prelungire pe încă o stagiune. Decizia finală în acest sens este așteptată să fie luată în cursul zilei de joi, după ședința programată de conducerea lui Gaziantep FK special în acest scop.

ADVERTISEMENT

FANATİK ÖZEL | Gaziantep FK’da Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından Marius Șumudică yeniden gündemde. Yönetim sezon sonu ve + 1 yılı kapsayan bir sözleşme planlıyor. Kararın yarınki toplantı sonrası netleşmesi bekleniyor. — Fanatik (@fanatikcomtr)

„Referitor la întrebarea ta, dacă m-aș întoarce la Rapid sau ceva de genul ăsta, nu s-a pus problema deocamdată și nu se pune. Au un antrenor, este Gâlcă acolo. Eu sper din tot sufletul și îmi doresc ca Rapidul să ajungă în cupele europene, să joace în cupele europene!”,