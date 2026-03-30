Anunțul oficial făcut de Sorana Cîrstea. Ce se întâmplă după ce se lasă de tenis

Va participa la patru turnee turnee pregătitoare pentru Roland Garros, Linz, Rouen, Madrid şi Roma, iar acum face anunțul oficial. Sorana Cîrstea a spus ce se întâmplă, de fapt, după ce se lasă de tenis. Foarte puțini oameni s-au gândit la această variantă în ceea ce o privește pe sportiva din Târgoviște.

Schimbare majoră pentru Sorana Cîrstea

Se pregătește să renunțe definitiv la marea sa pasiune, însă până atunci Sorana Cîrstea (35 ani) dă totul pentru a evolua cât mai frumos. E concentrată pe carieră, dar nu uită de colegii săi, dovadă că (24 ani).

Jucătoarea născută în județul Dâmbovița a dezvăluit ce urmează să facă în perioada următoare. Și-a stabilit un obiectiv foarte clar după retragerea din circuitul competițional, precizând care sunt planurile sale. După ce ani la rând a locuit în Dubai, acum e gata să facă o mare schimbare.

A dat vestea cea mare după ce la câteva luni după despărțirea de Alexandru Țiriac. Mai exact, sportiva ia în calcul varianta de a reveni pe meleagurile natale, unde are rădăcini și unde se simte cel mai bine. Deocamdată, nu a transmis care este locul unde se va stabili.

„Sigur voi avea tot timpul o casă în România. Pentru mine acasă e România, aici sunt prietenii, aici e familia. Indiferent unde voi fi pe lumea asta, acasă va fi România şi o bucată din an sigur o voi petrece aici”, a declarat Sorana Cîrstea, relatează .

Cea mai bună clasare pentru Sorana Cîrstea

Jucătoarea de tenis din România se bucură de multe aprecieri și reușite în ultima vreme. Sorana Cîrstea este extrem de încântată de faptul că a urcat şase locuri în clasamentul WTA. În momentul de față, sportiva ocupă locul 29, fiind vorba de cea mai bună clasare din ierarhia dată publicităţii.

Deși se află în ultimul an al carierei sale, frumoasa tenismenă are toate motivele să fie mândră. Are un total de 1.459 puncte. De asemenea, are parte de o victorie uriașă și la dublu, unde a urcat trei locuri. Prin urmare, fosta iubită a afaceristului Alexandru Țiriac este pe locul 53, cu 1.490 puncte.

„Sunt din nou în top 30, sunt din nou competitivă şi mă bucur că am un ultim an atât de frumos. Decizia nu e uşoară, dar a venit după mulţi ani de pus în balanţă totul. Mă bucur că ies cu capul sus din tenis, pe uşa din faţă.

Îmi doresc să fac multe lucruri, am multe planuri, am multe interese pe lângă tenis. Vom vedea după în ce domeniu mă voi orienta, dar vreau să mă bucur de fiecare săptămână.

Sunt o persoană discretă şi nu am visat niciodată la o retragere fastuoasă, pentru mine cel mai frumos cadou a fost titlul de la Cluj. A fost să spun o retragere aşa cum mi-am dorit în România”, a completat Sorana Cîrstea, mai arată sursa citată anterior.